Зона охвата космическим экологическим мониторингом расширяется в Казахстане

— Совместная работа Министерства с Национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары», правоохранительными органами и акиматами позволила добиться снижения количества выявляемых несанкционированных свалок. За последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика снижения количества выявляемых несанкционированных свалок. Если в 2020 году было выявлено свыше восьми тысяч свалок с уровнем ликвидации всего 66 процентов, то в 2024 году их количество снизилось до 4 886, из которых было ликвидировано 93 процентов, а в 2025 году данная цифра составила — 3 828, процент ликвидации — 94 процентов, — сказал Е.Кожиков.

Спикер также сообщил, что в целях усиления контроля за несанкционированными свалками, Министерством совместно с «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведется работа и по увеличению зоны охвата космическим мониторингом. Если в 2018 году система охватывала всего 16 населенных пунктов, то уже в 2024 году зона покрытия значительно расширилась и включает 46 зон. В состав охвата вошли города республиканского значения, областные центры, крупные населенные пункты, а также особо охраняемые природные территории — такие как «Баянауыл» и «Бурабай».

По словам Е. Кожикова, системное расширение зоны охвата способствует своевременному выявлению нарушений, а также повышению оперативности реагирования на факты незаконного размещения отходов. При этом, наряду с мониторингом особое внимание уделяется своевременной ликвидации выявленных свалок. Акиматами принимаются меры по уборке территорий, однако, как показывает практика, не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне.

В целях усиления ответственности за ненадлежащее исполнение своих полномочий, в 2025 году к административной ответственности были привлечены 165 должностных лиц местных исполнительных органов, наложены штрафы на общую сумму 12,4 миллиона тенге.

