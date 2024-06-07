Золотую медаль завоевала команда Казахстана по велоспорту на шоссе

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские портсмены показали лучший результат в смешанной эстафете. Страну в этом виде программы представили Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова.

Второе место занял Узбекистан. Гонконг финишировал третьим.

Ранее сообщалось, что в Алматы впервые в своей истории пройдет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе.