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    19:13, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Золотую медаль завоевала команда Казахстана по велоспорту на шоссе

    велоспорт
    Фото: olympic.kz

    Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанские портсмены показали лучший результат в смешанной эстафете. Страну в этом виде программы представили Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова.

    Второе место занял Узбекистан. Гонконг финишировал третьим.

    Ранее сообщалось, что в Алматы впервые в своей истории пройдет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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