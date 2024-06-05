Чемпионат Азии по велоспорту в Алматы: на двух улицах организуют реверсивное движение

Алматы впервые в своей истории примет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Маршрут гонки включает индустриальную зону, а также охватит нижнюю часть улиц Момышулы и Саина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соревнования пройдут с 6 по 12 июня в Алатауском районе города в индустриальной зоне. В этой связи частично будет перекрыто движение на дорогах в местах проведения континентального первенства.

6, 7, 8 июня с 9:00 до 17:00 движение на участке дороги по западной стороне улицы Б. Момышулы от комплекса «Алматы Арена» в северном направлении до улицы Саина будет перекрыто. Старт соревнованиям будет дан в комплексе «Алматы Арена», далее последует разворот спортсменов в микрорайон Мадениет и финиш на точке старта. Для удобства жителей города и пассажиров общественного транспорта на восточной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

9, 10, 11, 12 июня движение на участке дороги по западной стороне улицы Б. Момышулы от комплекса «Алматы Арена» до Индустриальной зоны Алматы будет перекрыто. Для удобства жителей города и пассажиров общественного транспорта на восточной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

Расписание перекрытия дорог: - 9 июня с 09:00 до 18:00 - 10 июня с 07:00 до 11:00; с 12:00 до 16:30 - 11 июня с 07:00 до 13:00 - 12 июня с 9:00 до 14:30

Ранее сообщалось о проведении чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Алматы. В программе соревнований: гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters. Всего будет разыграно 29 комплектов наград, 15 из которых – у параспортсменов.

По данным оргкомитета соревнований, заявки на участие получены от 27 стран Азиатской конфедерации велоспорта (ACC). По предварительной информации, эти страны представят 445 спортсменов.

Фото: акимат Алматы