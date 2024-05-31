Чемпионат Азии откроет новую страницу в истории казахстанского велоспорта

Впервые в своей истории Алматы примет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, это говорит о доверии к нашей стране со стороны международной федерации велосипедного спорта, передает корреспондент агентства Kazinform

Континентальный турнир пройдет 5-12 июня и на сегодняшний день свое участие подтвердили сборные из 27 стран Азии. В программе соревнований: гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов.

Дополнительно будут проведены соревнования среди велогонщиков категории Masters.

Все представляющие сборную страны велогонщики в этом сезоне заняты в главных состязаниях («Джиро д’Италия», «Вуэльта», «Тур де Франс» и другие) в составе отечественной велоконюшни «Астаны», помимо которых им предстоит защита флага своих стран на Олимпиаде в Париже.

Если исходить из результатов, то на сегодня «Астана» приняла участие в «Джиро д’Италия» - одной из трех самых престижных велогонок, завершившейся в прошлое воскресенье, где команда выступила в следующем составе: Алексей Луценко, Симоне Веласко, Хенок Мулюбырхан, Кристиан Скарони, Вадим Пронский, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини, Макс Кантер. Представители Astana Qazaqstan Team не особо впечатлили своих поклонников, вероятно, решив удивить в ближайшем будущем.

Что касается национальной сборной, то вариации с составом сборной вполне допустимы и Азиатский чемпионат станет возможностью проверить в деле ближайший резерв. Старший тренер сборной РК по велоспорту на шоссе Даниил Фоминых назвал состав гонщиков у мужчин, которые выступят на Азиатском первенстве. Тренерский штаб расставил приоритеты при выборе состава, а вот как прокомментировал отсутствие в составе сборной РК ее лидера - Алексея Луценко Даниил Фоминых:

– Поскольку сроки проведения ЧА-2024 были объявлены чуть позже, то в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже у Луценко были запланированы старты именно в составе казахстанской велокоманды. На сегодняшний день Алексей здоров и продолжает тренироваться. Что касается нашей команды на азиатское первенство в Алматы, то собран сильнейший состав.

Состав – андеры-мужчины:

Индивидуальная гонка

Ремхе Андрей

Групповая гонка 1. Винокуров Николя 2. Алиев Руслан 3. Ремхе Рудольф 4. Ремхе Андрей

Элита мужчины: Эстафета

1. Федоров Евгений 2. Груздев Дмитрий 3. Чжан Игорь.

Групповая гонка:

1. Федоров Евгений 2. Брусенский Глеб 3. Гидич Евгений 4. Груздев Дмитрий 5. Чжан Игорь.