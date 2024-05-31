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    11:47, 31 Май 2024 | GMT +6

    Чемпионат Азии откроет новую страницу в истории казахстанского велоспорта

    велогонщики
    Фото: astanafans.com

    Впервые в своей истории Алматы примет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, это говорит о доверии к нашей стране со стороны международной федерации велосипедного спорта, передает корреспондент агентства Kazinform 

    Континентальный турнир пройдет 5-12 июня и на сегодняшний день свое участие подтвердили сборные из 27 стран Азии. В программе соревнований: гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов.

    Дополнительно будут проведены соревнования среди велогонщиков категории Masters.

    Все представляющие сборную страны велогонщики в этом сезоне заняты в главных состязаниях («Джиро д’Италия», «Вуэльта», «Тур де Франс» и другие) в составе отечественной велоконюшни «Астаны», помимо которых им предстоит защита флага своих стран на Олимпиаде в Париже.

    Если исходить из результатов, то на сегодня «Астана» приняла участие в «Джиро д’Италия» - одной из трех самых престижных велогонок, завершившейся в прошлое воскресенье, где команда выступила в следующем составе: Алексей Луценко, Симоне Веласко, Хенок Мулюбырхан, Кристиан Скарони, Вадим Пронский, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини, Макс Кантер. Представители Astana Qazaqstan Team не особо впечатлили своих поклонников, вероятно, решив удивить в ближайшем будущем.

    Что касается национальной сборной, то вариации с составом сборной вполне допустимы и Азиатский чемпионат станет возможностью проверить в деле ближайший резерв. Старший тренер сборной РК по велоспорту на шоссе Даниил Фоминых назвал состав гонщиков у мужчин, которые выступят на Азиатском первенстве. Тренерский штаб расставил приоритеты при выборе состава, а вот как прокомментировал отсутствие в составе сборной РК ее лидера - Алексея Луценко Даниил Фоминых:

    – Поскольку сроки проведения ЧА-2024 были объявлены чуть позже, то в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже у Луценко были запланированы старты именно в составе казахстанской велокоманды. На сегодняшний день Алексей здоров и продолжает тренироваться. Что касается нашей команды на азиатское первенство в Алматы, то собран сильнейший состав.

    Состав – андеры-мужчины: 
    Индивидуальная гонка
    Ремхе Андрей
    Групповая гонка 1. Винокуров Николя 2. Алиев Руслан 3. Ремхе Рудольф 4. Ремхе Андрей
    Элита мужчины: Эстафета
    1. Федоров Евгений 2. Груздев Дмитрий 3. Чжан Игорь.
    Групповая гонка:
    1. Федоров Евгений 2. Брусенский Глеб 3. Гидич Евгений 4. Груздев Дмитрий 5. Чжан Игорь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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