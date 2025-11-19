Золотой унитаз «Америка» продали более чем за $12 млн

Полностью функционирующий унитаз, изготовленный из более чем 100 килограммов золота 750 пробы, ранее выставили на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Впервые стартовая ставка была рассчитана исходя из стоимости самого драгоценного металла.

Унитаз создан современным итальянским художником Маурицио Каттеланом и носит название «Америка». Работа стала культурным феноменом после установки в 2016 году в туалете музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Посетителям предлагалось пользоваться им как обычным прибором, и более 100 тысяч человек выстроились в очередь, чтобы испытать то, что музей назвал «беспрецедентной интимностью с произведением искусства».

В сентябре 2019 года скульптуру представили в Бленхеймском дворце, однако пятеро злоумышленников вырвали ее из креплений и похитили. Эта дерзкая кража стала мировым инфоповодом. Двух мужчин осудили в июне этого года, но сам объект так и не обнаружили.

Экземпляр, представленный на Sotheby’s, — единственный сохранившийся.

