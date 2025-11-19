РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:52, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Золотой унитаз «Америка» продали более чем за $12 млн

    Более чем 100-килограммовый унитаз «Америка» из 18-каратного золота, созданный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, был продан на аукционе за $12,1 миллионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт аукционного дома Sotheby’s.

    Золотой унитаз «Америка» продали более чем за $12 млн
    Фото: Sothebys.com

    Полностью функционирующий унитаз, изготовленный из более чем 100 килограммов золота 750 пробы, ранее выставили на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Впервые стартовая ставка была рассчитана исходя из стоимости самого драгоценного металла.

    Унитаз создан современным итальянским художником Маурицио Каттеланом и носит название «Америка». Работа стала культурным феноменом после установки в 2016 году в туалете музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Посетителям предлагалось пользоваться им как обычным прибором, и более 100 тысяч человек выстроились в очередь, чтобы испытать то, что музей назвал «беспрецедентной интимностью с произведением искусства».

    В сентябре 2019 года скульптуру представили в Бленхеймском дворце, однако пятеро злоумышленников вырвали ее из креплений и похитили. Эта дерзкая кража стала мировым инфоповодом. Двух мужчин осудили в июне этого года, но сам объект так и не обнаружили.

    Экземпляр, представленный на Sotheby’s, — единственный сохранившийся. 

    Ранее сообщалось, что «Синий квадрат» Кляйна продали за 18 млн евро на аукционе Christie’s. 

