«Синий квадрат» Кляйна продали за 18 млн евро на аукционе Christie's

По данным источника, речь идет о картине «Калифорния», созданной Кляйном в Париже в 1961 году. Она была выставлена на аукцион впервые.

Полотно представляет собой однотонный синий прямоугольник высотой почти два метра и шириной свыше четырех метров. «Калифорния» считается одной из ключевых работ художника. В последний раз картина выставлялась для широкой публики в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 2005 по 2008 год. Имя покупателя не разглашается.

Также стало известно, что картина Пабло Пикассо, остававшаяся скрытой от публики более 80 лет, ушла с молотка за 32 млн евро на аукционе во Франции. Об этом сообщил аукционный дом Drouot. С 1944 года работа «Бюст женщины в цветочной шляпе» хранилась в частной коллекции. До 24 октября о ее существовании было известно только по фотографии и черно-белой репродукции.

Ранее сообщалось, что работа Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», датированная 1921 годом, исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, где она должна была быть выставлена в фонде CajaGranada. Инциденты с произведениями искусства происходят не только в Европе. В США из хранилища украли портрет Джорджа Вашингтона.