«Синий квадрат» Кляйна продали за 18 млн евро на аукционе Christie's
Монохромная работа французского художника Ива Кляйна была продана на аукционе Christie's за рекордную сумму —18,4 млн евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным источника, речь идет о картине «Калифорния», созданной Кляйном в Париже в 1961 году. Она была выставлена на аукцион впервые.
Полотно представляет собой однотонный синий прямоугольник высотой почти два метра и шириной свыше четырех метров. «Калифорния» считается одной из ключевых работ художника. В последний раз картина выставлялась для широкой публики в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 2005 по 2008 год. Имя покупателя не разглашается.
Также стало известно, что картина Пабло Пикассо, остававшаяся скрытой от публики более 80 лет, ушла с молотка за 32 млн евро на аукционе во Франции. Об этом сообщил аукционный дом Drouot. С 1944 года работа «Бюст женщины в цветочной шляпе» хранилась в частной коллекции. До 24 октября о ее существовании было известно только по фотографии и черно-белой репродукции.
Ранее сообщалось, что работа Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», датированная 1921 годом, исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, где она должна была быть выставлена в фонде CajaGranada. Инциденты с произведениями искусства происходят не только в Европе. В США из хранилища украли портрет Джорджа Вашингтона.