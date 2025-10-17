В Испании таинственно исчезла картина Пикассо

По данным телеканала, картина "Натюрморт с гитарой", созданная Пабло Пикассо в 1921 году гуашью, должна была стать частью выставки "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" в Фонде CajaGranada, которая открылась 8 октября. Однако небольшая работа размером 12,7 на 9,8 сантиметров так и не доехала до места назначения.

Картина была доставлена компанией, специализирующейся на перевозке произведений искусства, из частного дома на проспекте Пио XII в Мадриде. 25 сентября она была заперта на складе вместе с другими картинами с выставки в ожидании совместной транспортировки в Гранаду.

Путешествие началось 2 октября, и работы прибыли в Культурный центр Гранады 3 октября в 10:00. Во время путешествия картины провели ночь в Дейфонтесе - это ключевой момент в расследовании, полиция пытается определить, имела ли место предполагаемая утеря или кража.

Сообщается, что расследованием занялась бригада исторического наследия Национальной полиции после жалобы, поданной самим фондом 10 октября.

По данным полиции, картина, находящаяся в частной собственности, не обнаружена, и на данный момент никаких арестов не произведено.

Ранее в США из хранилища украли портрет Джорджа Вашингтона.