Золотой скальпель получил павлодарский хирург

Специальные награды получили лучшие врачи Павлодарской области — хирург, нефролог и педиатр. А их сельским коллегам накануне профессионального праздника передали ключи от новых машин скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Золотой скальпель получил Нурлан Ахметов, хирург городской больницы № 3. Уже четверть века он каждый день спасает жизни пациентов.

Фото: Валерия Бугаева

Золотой фонендоскоп вручили Жумаби Каримовой — заведующей нефрологическим отделением первой горбольницы. Звания «Золотые руки, дарующие жизнь» удостоена Алла Веселовская — завотделением областной детской больницы.

Фото: Валерия Бугаева

За вклад в развитие здравоохранения награждены врачи Айман Оспанова и Алмагуль Ахметжанова.

— Ваша профессия, требующая огромных душевных и физических сил, знаний и опыта вызывает уважение. Это призвание. Вам доверяют самое ценное, что есть у человека, — жизнь и здоровье. И мы будем продолжать создавать достойные условия для вас, — сказал глава региона, поздравляя медиков.

Фото: Валерия Бугаева

Всего сфере здравоохранения области трудятся 7,5 тысячи человек. Часть из них — в селах. К празднику сельским медикам передали 39 новых скорых. Новый транспорт получили районные больницы Аккулы, Актогая, Баянаульского, Иртышского, Железинского, Майского, Щербактинского, Павлодарского, Успенского районов, района Теренколь и поликлиника в Экибастузе.

Фото: Валерия Бугаева

— До сегодняшнего дня в сельской службе скорой помощи насчитывалось 58 автомобилей. С новыми 39 машинами, приобретенными в этом году, оснащенность региона сантранспортом достигла 84%. К 2025 году этот показатель планируется довести до 100%, приобретя еще 37 единиц техники, — рассказали в областном акимате.

Фото: Валерия Бугаева

Еще одна радостная новость для павлодарских медиков — старое административное здание в Павлодаре реконструировали и открыли здесь общежитие для студентов медколледжа и молодых врачей. Ремонтные работы заняли чуть меньше года, на реконструкцию выделили 720 миллионов тенге. Раньше у колледжа с 75-летней историей общежития не было.

Фото: Валерия Бугаева

В здании обновили все системы — от водоснабжения до вентиляции, сделали перепланировку. Даже оборудовали для жильцов небольшой тренажерный зал.

Фото: Валерия Бугаева

Общежитие рассчитано на 189 человек, половину комнат займут медики и их семьи, остальные предназначены для студентов. Это хорошая возможность для молодых специалистов, которые после университета приехали работать в Павлодар и вынуждены снимать здесь жилье. В каждой из 65 жилых комнат есть свой санузел и кухня.

Всего в 2024 году в регионе на капитальный ремонт 17-ти объектов здравоохранения и обновление 400 единиц медоборудования выделено 16 миллиардов тенге. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районах строятся 30 медицинских объектов. В сентябре откроется первая «Клиника одного дня» для будущих мам на базе областного перинатального центра.