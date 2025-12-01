РУ
    18:37, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Золото и серебро: что происходит на рынке драгоценных металлов

    Котировки золота и серебра продолжают расти и бьют новые рекорды на бирже COMEX в Нью-Йорке, сообщает агентство Kazinform.

    Цены на золото и серебро обновили рекорды
    Фото: Pexels

    Рост цен на серебро опережает динамику золота. Котировки этого металла выросли до 68,935 доллара за тройскую унцию, что на 2,14% выше чем днем ранее.

    В ходе торгов цена доходила до 69,53 доллара, что стало новым историческим максимумом.

    Золото также продолжает дорожать. Его цена достигла 4 445,7 доллара за унцию, увеличившись на 1,3%. В течение дня котировки поднимались до 4 453 долларов, обновив абсолютный рекорд.

    По мнению аналитиков, рост цен на оба металла пока не исчерпал себя и может продолжиться. Текущие рыночные сигналы указывают на продолжающийся интерес инвесторов к драгоценным металлам, что говорит о сохранении роста цен.

    Если взглянуть на динамику цен с начала года, то серебро более чем удвоилось в цене, опередив другие драгоценные металлы, укрепив позиции как самостоятельный инвестиционный актив. За тот же период золото подорожало более чем на 1 000 долларов за унцию, и по-прежнему пользуется спросом в качестве защитного актива.

    Эксперты связывают этот рост с глобальной экономической неопределенностью, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил ресурсы золота, серебра и меди за счет новых месторождений. 

