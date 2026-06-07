Золотые украшения в стиле аниме стали новым трендом в Китае

В Китае растет популярность золотых украшений с изображениями персонажей аниме и поп-культуры, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Аксессуары, известные как «тунцзинь», особенно востребованы среди молодых женщин, которые готовы платить за них в несколько раз больше стоимости обычных золотых изделий. Чаще всего это небольшие золотые подвески для браслетов или серег, выполненных в виде известных персонажей. Покупателей привлекает не только драгоценный металл, но и эмоциональная привязанность к любимым героям.

Название «тунцзинь» объединяет китайское слово «цзинь» («золото») и сленговое выражение «тун», которое используется для описания фанатских увлечений, способных показаться окружающим необычными или чрезмерными.

Новый тренд стал своеобразным сочетанием традиционной китайской любви к золоту как символу благополучия и популярной японской аниме-культуры.

Крупные ювелирные сети уже начали выпускать официально лицензированные коллекции. Так, в торговых центрах Гуанчжоу продаются золотые браслеты с изображением Hello Kitty. Украшение из примерно 0,5 грамма чистого золота стоит около 2370 юаней, или $350.

Спросом пользуются и изделия по мотивам популярной франшизы Chiikawa. Перед празднованием Лунного Нового года некоторые модели были полностью распроданы из-за наплыва покупателей.

Поклонники тренда говорят, что украшения помогают им справляться со стрессом и поднимают настроение.

Популярность «тунцзинь» привела и к росту рынка подделок. На одном из крупнейших золотых рынков страны, в Шуйбэе продаются изделия с персонажами японских франшиз, включая «Крейон Син-тяна» и «Ультрамена». Многие из них, по словам продавцов, производятся без лицензий правообладателей.

Ранее сообщалось, что стоимость одного грамма золота в Казахстане составляет примерно 70 098 тенге. О состоянии золото-валютных резервов страны, а также о текущей ситуации с добычей золота – читайте здесь.