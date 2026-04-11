Золото дорожает: куда вкладывать деньги во время кризиса

Почему золото?

Так же, как и нефть, золото во время войн дорожает. Например, в 2003 году, когда США вторглись в Ирак, цена на золото выросла на 5-6 процентов. В 2022 году, с началом вооруженного конфликта между Россией и Украиной, цена превысила отметку в 2 000 долларов. Сейчас, в период обострения ситуации вокруг Ирана, стоимость одной унции золота достигла примерно 4 674-5 500 долларов.

По мнению экономиста Сапарбая Жубаева, рост стоимости золота обусловлен не только геополитическими факторами, но и увеличением мировой денежной массы.

— В мире денежная масса растет. США, Китай и страны Европы привыкли аккумулировать большие объемы финансов. Например, у небольшой Норвегии с населением всего 5 миллионов человек есть стабилизационный фонд объемом 1 триллион 200 миллиардов долларов. Эти средства не могут просто лежать без дела, накопленные деньги должны быть вложены в надежные активы. Обычно такие средства направляются на крупные инвестиционные проекты по добыче сырья. Однако в период турбулентности будущее больших международных проектов стало неопределенным. Поэтому правительства и крупные инвесторы вынуждены вкладывать свои средства в золото. Металл всегда востребован, это самый надежный актив, проверенный временем, — пояснил эксперт.

Страны мира привыкли к такой реакции финансовой системы. В условиях нестабильности они увеличивают золотой запас и при необходимости адаптируются к его экспорту.

Казахстан проводит аналогичную политику, уделяя особое внимание увеличению золотого резерва. В последние двадцать лет резервы золота значительно выросли, и страна заняла шестое место в мировом рейтинге: с 2000 по 2024 годы золотой запас увеличился примерно на 227 тонн. По данным Национального банка, объем золотого портфеля сейчас составляет 47,2 миллиарда долларов, что составляет около 71,9% от общих золото-валютных резервов.

Источники поступления золота в Национальный банк

В Казахстане добыча золота ведется в крупных масштабах. Согласно данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в стране зарегистрированы 52 компании, имеющие разрешение на добычу золота:

В области Абай — 13;

В Жамбылской области — 8;

В Акмолинской области — 7;

В Карагандинской области — 7;

В ВКО — 4;

В Алматинской области — 2.

Кроме того, месторождения действуют в области Улытау, Павлодарской и Туркестанской областях. В целом 52 предприятия ежегодно добывают в среднем 40 тонн золота. Основным покупателем драгоценного металла является Национальный банк. Известно, что за пять лет Нацбанк закупил у отечественных производителей более 329 тонн аффинированного золота.

Почему Казахстан делает ставку на золото?

Золотой запас Казахстана формируется не только за счет внутреннего производства. Национальный банк также выступает активным покупателем на внешнем рынке. К примеру, в прошлом году Казахстан занял второе место в мире по объемам закупки золота. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в период с января по ноябрь 2025 года центральный банк приобрел 49 тонн золота.

По мнению экономиста Сапарбая Жубаева, столь значительные объемы золота выполняют не только функцию пополнения резервов. Правительство использует золото как один из инструментов укрепления тенге.

— Необходимо понимать, что основная цель центральных банков заключается в сохранении покупательной способности национальной валюты, то есть в сдерживании инфляции. Сила валюты определяется воздействием золото-валютных резервов. К примеру, иногда тенге значительно ослабевает, а доллар растет. В такие моменты Национальный банк проводит валютные интервенции за счет золото-валютных резервов или Национального фонда, то есть выводит валюту на биржу, стремясь сдержать рост цен. В настоящее время золото-валютные резервы Национального банка составляют около 65 млрд долларов. Когда цена на золото растет, увеличивается и объем этих резервов, — отметил Сапарбай Жубаев.

По мнению спикера, золото является лишь инструментом стабилизации, государства не используют его для взаиморасчетов. В истории до 1865 года крупные расчеты между странами осуществлялись золотом: так вели расчеты Европа и Азия. Однако после Ямайской международной конференции 1976 года этот метод был полностью прекращен.

Еще одна причина, по которой Казахстан активно приобретает золото, связана с международными обязательствами. В 1992 году страна стала членом Международного валютного фонда. Согласно правилам организации, каждая страна должна иметь золотой запас, равный как минимум объему импорта за 6 месяцев.

Разумеется, Казахстан выполнил этот показатель еще в первое десятилетие, однако, как и другие государства, не ограничивается полугодовым уровнем. В настоящее время наращивание золотых резервов становится устойчивой тенденцией как для выполнения этих обязательств, так и для сохранения конкурентоспособности.

Еще один положительный аспект заключается в том, что при постоянном увеличении золото-валютных резервов Национального банка повышается показатель финансово-экономической устойчивости государства на мировой арене. Это означает, что при предоставлении кредитов другие страны могут учитывать объем золотых резервов Казахстана и предлагать займы под более низкие процентные ставки. Это оказывает существенную поддержку экономике.

Золото: доверие и капитал

По словам экономиста Сапарбая Жубаева, золотой запас имеет три ключевых преимущества. Во-первых, золото эффективно как капитал. В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции (Bretton Woods Conference) золото было привязано исключительно к доллару. После Ямайской валютной конференции 1976 года золото стало свободным товаром. С тех пор оно рассматривается как капитал.

Во-вторых, золото является чистым, устойчивым к воздействию времени и различных кислот металлом. Это преимущество означает, что драгоценный металл можно в любой момент вывести на рынок.

В-третьих, золото используется в производстве крупных промышленных изделий. Оно является важным элементом в космических аппаратах и высоких технологиях. Эти направления относятся к числу ведущих отраслей мировой экономики, и в ближайшие десятилетия объемы производства в них не сократятся, а будут расти. Поэтому хранение золота имеет важное значение.

— Странами, добывающими наибольшие объемы золота, являются Канада, Австралия, США, Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай и Южно-Африканская Республика. В Индии и арабских странах широко распространена переработка золотого лома: там извлекают значительные объемы золота из украшений и старого технологического оборудования. У нас также применяется этот метод, однако доля золота, добываемого из недр, остается высокой, — отметил эксперт.

В последние месяцы среди населения наблюдается рост интереса к покупке золота. В прошлом году граждане приобрели около 40 тысяч золотых слитков.

В целом Национальный банк поставляет золото на внутренний рынок по нескольким каналам. Первый — через банки второго уровня и обменные пункты, где реализуются сертифицированные золотые слитки.

Второй способ — продажа инвестиционных монет через территориальные филиалы Национального банка и биржу Astana International Exchange (AIX). Покупатель впоследствии может обменять инвестиционную монету на физическую монету UKI.

Однако население чаще приобретает золотые слитки, чем инвестиционные монеты. Так, в 2025 году Национальный банк реализовал банкам второго уровня и обменным пунктам 886,3 кг золотых слитков. В свою очередь банки второго уровня и обменные пункты продали населению около 1,2 тонны мерных слитков. При этом Национальный банк намерен в ближайшие два года сохранять объем продаж золотых слитков на уровне 1,0-1,5 тонны в год. Объем выпуска инвестиционных золотых монет (BARYS, KOKBORI и UKI) планируется удерживать на уровне 45-50 кг в год.

В настоящее время эксперты не спешат давать точные прогнозы относительно стоимости золота. Одни считают рост цен временным явлением, другие полагают, что стоимость драгоценного металла уже не снизится более чем на 20 процентов.

— Ранее, с появлением криптовалют, значительные финансовые средства были направлены именно в этот сектор, и известно, что стоимость 1 bitcoin достигала 120 тысяч долларов. В настоящее время она снизилась до 75-80 тысяч долларов, потеряв примерно треть своей стоимости. Однако в отношении золота делать подобные прогнозы некорректно. Сейчас уровень доверия к золоту выше, чем к акциям, облигациям, криптовалютам, нефти и другим металлам. Цены на сырье и акции могут меняться, тогда как стоимость золота остается стабильной. Если монетарная политика США не изменится, понятно, что цены на золото в будущем будут расти. Все зависит от мировой геополитической ситуации: в периоды стабильности цены остаются устойчивыми, а в условиях нестабильности их рост является закономерным, — заключил спикер.

Кроме того, в прошлом году Казахстан увеличил международные резервы на 19,9 млрд долларов. Рост резервов Национального банка практически полностью обеспечен за счет монетарного золота. За один год его объем увеличился сразу на 23,4 млрд долларов (98%) и достиг 47,2 млрд долларов. В декабре темпы роста составили 6%. Если мировые цены на золото продолжат расти такими же темпами, это будет означать дальнейшее укрепление экономического потенциала страны.