«Золотая карта Трампа» заработала: запущен сайт по продаже гражданства США

Получить карту можно будет за 1 миллион долларов. Кроме того, необходимо оплатить сбор за обработку заявки в размере 15 тысяч долларов.

Заявки на «золотую карту» теперь можно отправлять через «официальный веб-сайт администрации Соединенных Штатов».

Как указано на сайте, помимо карты для физических лиц можно подать заявку на корпоративную «золотую карту» стоимостью уже 2 млн плюс сбор в 15 тысяч долларов. Благодаря ей компании смогут получать ВНЖ в США для новых сотрудников «в рекордно короткие сроки». Кроме того, за «небольшую комиссию в размере 5 процентов» от стоимости карты ее можно будет передать другому сотруднику. Годовой сбор «за обслуживание» корпоративной карты обойдется компании в 1% от ее стоимости (или 20 тысяч долларов).

Согласно официальным данным, программа «золотых карт» направлена на привлечение в США особо квалифицированных и соответствующим образом проверенных работников для американских компаний. Ранее в министерстве торговли США заявляли, что таким образом предполагается привлечь в страну инвестиции на сумму более 100 млрд долларов.

Также готовится еще более дорогостоящая «платиновая карта Трампа» для физлиц за 5 млн долларов, от нее в американский бюджет предполагается получить 1 млрд долларов. В течение какого времени планируется получить эти средства, ведомство не уточнило. Иностранцы, купившие «платиновую карту Трампа», смогут находиться на территории США 270 дней в году без необходимости платить там налоги на доход, полученный за пределами страны.

Ранее сообщалось, что президент США пожписал указ о создании иммиграционной программы «Золотая карта Трампа».