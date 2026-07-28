Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Франции. Легенда французского футбола и чемпион мира 1998 года сменил на этом посту Дидье Дешама, покинувший должность после завершения ЧМ-2026, отработав 14 лет и проведя 187 матчей, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD .

— Я знаю французский футбол с детства. Моя единственная мотивация — возможность работать с этой командой и помогать ей добиваться новых успехов. Это лучший день в моей тренерской карьере. Возможно, внешне я кажусь сдержанным, но внутри меня переполняют эмоции, — заявил Зидан.

Новый тренер официально приступит к исполнению обязанностей 1 сентября. Контракт с новым наставником сборной Франции рассчитан до 2030 года и включает подготовку команды к чемпионату мира и чемпионату Европы.

Отмечается, что первые переговоры с Зиданом состоялись в феврале 2025 года, а устная договоренность была достигнута в ноябре прошлого года. Несмотря на предложения от ведущих мировых клубов, включая «Реал», сборная Франции всегда оставалась для Зидана главным приоритетом.

Напомним, сборная Англии победила Францию в результативном матче за третье место чемпионата мира-2026.