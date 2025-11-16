Зимовка на Усолке: лебеди выбрали Павлодар вместо теплых стран

В месте, где Усолка сливается с Иртышом, течение очень спокойное. Несмотря на то, что прибрежная часть реки постепенно начинает покрываться льдом, середина водоема все еще остается открытой и сверкает, как зеркало. Уже одну-две недели около десяти лебедей обосновались в этом месте, словно не замечая приближающихся холодов. Экологи отмечают: когда поверхность реки полностью покроется льдом, птицам может стать труднее добывать себе корм.

Лесники, ежедневно наблюдающие за птицами, успокаивают: «Вода в реке теплая, корма достаточно. Поэтому для тревоги нет причин». По их словам, случаи, когда лебеди остаются зимовать и не улетают в туплые края, время от времени действительно происходят. Но ситуация, когда сразу десять птиц решают остаться, встречается нечасто.

— Это лебеди-шипуны, не занесенные в Красную книгу. Из десяти лебедей четверо — птенцы. Им ничто не угрожает. Мы ежедневно приезжаем, наблюдаем за птицами и проверяем их состояние. Если река Усолка полностью замерзнет, а птицы начнут слабеть или получат травмы, мы возьмем их под свою опеку, — сообщил руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

По поведению птиц некоторые местные жители уже делают предположения, что «зима будет теплой». По данным синоптиков, в Павлодарском Прииртышье действительно ожидается теплый ноябрь. Первые устойчивые морозы возможны лишь в середине декабря.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Акмолинской области был взят под опеку лебедь, отставший от своей стаи.