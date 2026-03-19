Зимняя Азиада-2029 в Алматы: когда начинается подготовка

На текущий момент уже подписан официальный контракт между Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Олимпийским советом Азии на проведение в Алматы в 2029 году зимних Азиатских игр.

Состоятся они ориентировочно в первые зимние месяцы 2029 года и пройдут на существующих спортивных объектах Алматы. Остается нерешенным лишь вопрос с соревнованиями по конькобежному спорту, которые должны по правилам проходить в крытой арене, которой в Алматы нет.

Что касается других организационных вопросов, то традиционно в городах и странах, принимающих крупные мультиспортивные мероприятия, образуется организационный комитет, который и курирует дальнейшую подготовку, взаимодействуя как с Олимпийским советом Азии и международными федерациями, так и с госорганами и спонсорами, оперирует бюджетом Игр, утверждает соревновательную программу.

Кроме того, необходимо заказать разработку логотипа и талисмана Азиады-2029, а после их утверждения презентовать. Выборы логотипа и талисмана каждая страна организует по-разному — либо заказывает напрямую у известных специалистов-дизайнеров, либо объявляет конкурс среди всех желающих на логотип, талисман и слоган Игр.

Параллельно с символами оргкомитет будет курировать подготовку спортивных сооружений и другие рабочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением соревнований.

Как удалось выяснить корреспонденту Kazinform, по состоянию на март 2026 года в Казахстане пока только планируют начать работу по созданию оргкомитета и планированию бюджета.

— В ближайшее время планируется проведение ряда совещаний с участием заинтересованных государственных органов и спортивных организаций. По итогам данных совещаний будут определены дальнейшие организационные шаги, включая подготовку, программу проведения Игр, предварительных расчетов и необходимых нормативных решений, — сообщили в ответ на запрос Kazinform в Министерстве туризма и спорта Казахстана.

