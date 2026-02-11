Зимние условия привели к падежу лошадей в ЗКО: комментарий акимата

Местные жители сообщают о случаях выкидышей у кобыл. По их словам, причиной сложившейся ситуации стало промерзание почвы и образование ледяной корки, из-за чего лошади не смогли добывать корм, разгребая снег копытами. Особенно тяжёлое положение сложилось у скота, находящегося на открытых степных пастбищах. Чтобы сохранить поголовье и благополучно пережить зиму, владельцы были вынуждены перегонять лошадей в сторону Нарынских песков. Также скоту, оставшемуся на стойловом содержании, организована доставка кормов и сена.

Аким Жангалинского района Алпамыс Кушкинбаев сообщил, что ситуация остается стабильной.

— Поскольку сейчас зима, определённые потери среди скота действительно имеются. Однако оснований для паники нет. Запас сена достаточен, — отметил Алпамыс Кушкинбаев.

Фото от местных жителей

Исполняющий обязанности директора Жангалинской районной ветеринарной станции Мирас Кадырбеков отметил, что информация о падеже лошадей поступила от жителей сельских округов.

— С помощью установленных на лошадях микрочипов и ушных меток были определены владельцы животных. В частности, в Кызылобинском сельском округе погибло две лошади, в Пятимарском — 9, в Жангалинском — 10. Таким образом, по району зафиксирована гибель 21 головы лошадей. Все павшие животные были доставлены на скотомогильник и уничтожены. Составлен акт об утилизации биологических отходов. Есть несколько причин гибели лошадей - это утопление, сильное истощение либо голод. Признаков особо опасных заболеваний не зарегистрировано, — говорится в официальной информации.

Заместитель руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области Нуркаир Кусаинов подтвердил, что лошади погибли из-за крайней ослабленности организма.

— Следует учитывать, что в Жангалинском районе в ветеринарные пункты по сообщениям владельцев было зарегистрировано 21 погибшее животное. При этом не исключено, что фактическое количество потерь может быть больше, — уточнил Нуркаир Кусаинов.

Фото от местных жителей

По словам руководителя отдела сельского хозяйства Казталовского района Аманжола Кажыгалиева, официальных обращений от жителей о гибели скота в районе не поступало.

— В сельских округах, расположенных вблизи реки Сарыозен, где в большом количестве обитают сайгаки, лошади полностью переведены на стойловое содержание, поскольку пастбища отсутствуют. В прошлом году было заготовлено 328 690 тонн сена и 31 400 тонн кормов, что составило 86,4 процента от необходимого объёма кормовой базы. В связи с низкой урожайностью сенокосных угодий в районе заготовку сена пришлось проводить в соседних районах — Акжаикском и Таскалинском. В настоящее время корма доставляются из города Уральска. Всего в районе насчитывается 357 зимовок, при этом на зимний период было поставлено 187 712 условных голов скота, — сообщил Аманжол Кажыгалиев.

Акимы Бокейординского и Жанибекского районов Нурлыбек Даумов и Тимур Шиниязов сообщили, что зимовка скота в их районах проходит в штатном режиме.

Фото от местных жителей

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Жасулан Халиуллин, в регионе действует специальный штаб по вопросам зимовки скота. В целом ситуация находится под постоянным контролем, по районам уточняются данные о потерях поголовья.

— Есть хозяйства, которые рассчитывают на то, что лошади смогут самостоятельно прокормиться зимой, добывая корм из-под снега, и потому не закладывают необходимый объём кормов. Однако крестьянские хозяйства Жанибекского района учли и этот фактор и заготовили корма в достаточном количестве. По данному направлению в районах заранее проводилась разъяснительная работа. Сейчас во всех районах имеются корма в продаже, организована их доставка. В случае возникновения проблем будут оперативно приняты меры по их решению, — отметил Жасулан Халиуллин.

Ранее сообщалось, что более 50 лошадей погибло из-за гололеда в Атырауской области.