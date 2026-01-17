Зимние Олимпийские игры 1994–2022 годов: сколько медалей завоевал Казахстан

С 6 по 22 февраля этого года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан примет участие в зимних Играх в девятый раз в статусе независимого государства.

Первое появление национальной сборной состоялось на Играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия). Казахстан был представлен 29 спортсменами в восьми видах спорта. Тогда лыжник Владимир Смирнов завоевал одну золотую и две серебряные медали, обеспечив стране 12-е место в общекомандном зачете.

На Играх 1998 года в Нагано (Япония) выступили 60 спортсменов в восьми дисциплинах. По итогам соревнований Казахстан завоевал две бронзовые медали — одну из них вновь принес лыжник Владимир Смирнов, а вторую оформила представительница конькобежного спорта Людмила Прокашева. В общекомандном зачете Казахстан занял 20-е место.

Зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) и 2006 года в Турине (Италия) прошли без медалей для Казахстана. В Солт-Лейк-Сити выступили 52 спортсмена, в Турине — 43.

На Играх 2010 года в Ванкувере (Канада) в составе сборной было 37 спортсменов. Казахстан завоевал одну серебряную медаль, которую выиграла биатлонистка Елена Хрусталева в индивидуальной гонке.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи (Россия) участвовал 51 спортсмен. Единственную бронзовую медаль в копилку страны принес фигурист Денис Тен.

На Играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея) в составе сборной было 44 спортсмена. Казахстан завоевал одну бронзовую медаль, которую в могуле выиграла Юлия Галышева.

На последней зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Казахстан был представлен 34 спортсменами (17 мужчин и 17 женщин). На этих Играх сборная осталась без медалей. Ближе всех к пьедесталу был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — четвертое место на дистанции 500 метров.

Суммарно за историю участия в зимних Олимпийских играх Казахстан имеет восемь медалей: одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые. На пьедестал главного зимнего старта поднимались пятеро казахстанцев. Последняя медаль была завоевана в 2018 году.

Напомним, на белых играх будет разыграно 116 комплектов медалей в 8 видах спорта. На данный момент Казахстан является обладателем олимпийских квот в 3-х видах спорта — шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании. Впервые в истории Зимние игры примут два города. В Италии ожидается участие 3000 спортсменов, которые представят около ста стран.

Церемония открытия игр пройдет 6 февраля.