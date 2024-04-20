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    19:42, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Зима вернулась в Румынию

    снег, Румыния
    Фото:  кадр из видео

    Снег, метель и гололедица. В Румынии почти летняя погода с температурой до +30 градусов сменилась зимней. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews. 

    После почти двух недель теплой погоды в Румынию вернулась зима. В Харгите, в центре страны, выпал снег. Ещё в начале недели температура воздуха там была выше 20 градусов Цельсия. А к четвергу она упала до минус 2.

    В горных районах высота снежного покрова достигла полуметра.

    В Араде и Тимишоаре на западе Румынии из-за нагрянувших холодов пришлось включить центральное отопление. В одних районах дороги засыпало снегом, в ход пустили снегоуборочную технику. В других — гололед.

    На юге, в том числе в столице — Бухаресте, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, скорость которого, как ожидается достигнет 70 метров в секунду.

    Многие климатологи связывают такие погодные аномалии с изменением климата. Европейское агентство Copernicus, признавшее 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, предупреждало, что год нынешний рискует побить предыдущие температурные рекорды.

    Как сообщалось, в Центральной Европе и на Балканах выпал снег.

    Теги:
    Погода Климат Румыния Природа Европа Экология Мировые новости Зима
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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