Зима вернулась в Румынию

Снег, метель и гололедица. В Румынии почти летняя погода с температурой до +30 градусов сменилась зимней. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

После почти двух недель теплой погоды в Румынию вернулась зима. В Харгите, в центре страны, выпал снег. Ещё в начале недели температура воздуха там была выше 20 градусов Цельсия. А к четвергу она упала до минус 2.

В горных районах высота снежного покрова достигла полуметра.

В Араде и Тимишоаре на западе Румынии из-за нагрянувших холодов пришлось включить центральное отопление. В одних районах дороги засыпало снегом, в ход пустили снегоуборочную технику. В других — гололед.

На юге, в том числе в столице — Бухаресте, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, скорость которого, как ожидается достигнет 70 метров в секунду.

Многие климатологи связывают такие погодные аномалии с изменением климата. Европейское агентство Copernicus, признавшее 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, предупреждало, что год нынешний рискует побить предыдущие температурные рекорды.

Как сообщалось, в Центральной Европе и на Балканах выпал снег.