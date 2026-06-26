Журналист Kazinform стал победителем конкурса «Парасат»

Председатель Палаты отметил ключевую роль средств массовой информации в формировании информационной повестки и разъяснении сути происходящих в стране преобразований. В эпоху геополитических вызовов и развития ИИ, по его словам, важность деятельности журналистов выходит далеко за рамки простого информирования, они служат мостом между властью и обществом.

Фото: Сенат Парламента РК

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенатом проводится работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства. На этом пути приоритетное внимание уделяется тесному и открытому взаимодействию Палаты со СМИ.

— Современный Казахстан находится на важнейшем историческом этапе. На общенациональном референдуме, инициированном Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, была принята новая Конституция. И здесь хочется подчеркнуть неоценимую роль средств массовой информации. Именно благодаря открытым дискуссиям, аналитическим публикациям и эфирам масс-медиа, каждая законодательная новелла тщательно обсуждалась и была поддержана нашими гражданами. Более того, представители СМИ, входившие в состав Конституционной комиссии, стали, как справедливо отметил накануне Глава государства, полноценными соавторами Основного закона, — сказал Маулен Ашимбаев, поздравляя журналистов с профессиональным праздником.

Отметим, в этом году для участия в конкурсе «Парасат» поступило 150 заявок. В числе авторов — журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов, региональных и международных медиа.

Фото: Сенат Парламента РК

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2026 года