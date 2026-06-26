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    Конституция

    Журналист Kazinform стал победителем конкурса «Парасат»

    Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди журналистов состоялась сегодня в Сенате. Представителей СМИ в преддверии профессионального праздника поздравил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает агентство Kazinform.

    Журналист Kazinform стал победителем конкурса «ПАРАСАТ»
    Фото: Сенат Парламента РК

    Председатель Палаты отметил ключевую роль средств массовой информации в формировании информационной повестки и разъяснении сути происходящих в стране преобразований. В эпоху геополитических вызовов и развития ИИ, по его словам, важность деятельности журналистов выходит далеко за рамки простого информирования, они служат мостом между властью и обществом.

    Журналист Kazinform стал победителем конкурса «Парасат»
    Фото: Сенат Парламента РК

    Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенатом проводится работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства. На этом пути приоритетное внимание уделяется тесному и открытому взаимодействию Палаты со СМИ.

    — Современный Казахстан находится на важнейшем историческом этапе. На общенациональном референдуме, инициированном Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, была принята новая Конституция. И здесь хочется подчеркнуть неоценимую роль средств массовой информации. Именно благодаря открытым дискуссиям, аналитическим публикациям и эфирам масс-медиа, каждая законодательная новелла тщательно обсуждалась и была поддержана нашими гражданами. Более того, представители СМИ, входившие в состав Конституционной комиссии, стали, как справедливо отметил накануне Глава государства, полноценными соавторами Основного закона, — сказал Маулен Ашимбаев, поздравляя журналистов с профессиональным праздником.

    Отметим, в этом году для участия в конкурсе «Парасат» поступило 150 заявок. В числе авторов — журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов, региональных и международных медиа.

    Журналист Kazinform стал победителем конкурса «Парасат»
    Фото: Сенат Парламента РК

    ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2026 года

    • Лучший телевизионный материал: Ирина Әлімжанова (телеканал «Qazaqstan»), Ердәулет Байдуллаев (телеканал «Хабар»), Алибек Рзабаев (телеканал «Первый канал Евразия»).
    • Лучшая публикация в печатных СМИ: коллектив газеты «Время», Гүлзина Бектасова (газета «Aiqyn»), Қарагөз Сімәділ (газета «Ana tili»).
    • Лучшая публикация в интернет-издании: Руслан Ғаббасов (информационное агентство «ҚазАқпарат»), Рабига Дюсенгулова (информационное агентство «Tengrinews.kz»), Зарема Абдрахметова (информационное агентство «BES.media»).
    • Лучшая публикация в социальных сетях: Сабина Садиева, Тимур Асылханов.
    • Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: Боян Бркич («Euronews»).
    • Специальная премия года «За вклад в развитие парламентской журналистики»: Бану Әділжан («Egemen Qazaqstan»).

    Сенат Парламента Праздник СМИ Маулен Ашимбаев Журналист Награда Kazinform
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор