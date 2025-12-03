Жуки в тарелке: школьные столовые проверяют в СКО

По информации пресс-службы акима региона, создана межведомственная комиссия. Кроме того, в каждой школе действует бракеражная комиссия под председательством директора и при участии родителей, которая контролирует качество питания.

В то же время директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая в Петропавловске освобожден от занимаемой должности из-за ненадлежащего контроля с его стороны.

Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, предоставлявшим услуги по организации питания учащихся этой школы. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания.

Ситуация находится под личным контролем акима области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Специализированной школе-гимназии имени Абая в Петропавловске в пище учащихся были обнаружены насекомые. Несмотря на то что родители неоднократно выражали недовольство качеством работы столовой, никаких мер принято не было.