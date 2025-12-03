РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:25, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жуки в тарелке: школьные столовые проверяют в СКО

    В Северо-Казахстанской области после поступивших от родителей жалоб начаты проверки школьных столовых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школьные столовые проверяют в СКО
    Фото: Жазира Закирьянова

    По информации пресс-службы акима региона, создана межведомственная комиссия. Кроме того, в каждой школе действует бракеражная комиссия под председательством директора и при участии родителей, которая контролирует качество питания.

    В то же время директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая в Петропавловске освобожден от занимаемой должности из-за ненадлежащего контроля с его стороны.

    Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, предоставлявшим услуги по организации питания учащихся этой школы. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания.

    Ситуация находится под личным контролем акима области.

    Напомним, ранее мы писали о том, что в Специализированной школе-гимназии имени Абая в Петропавловске в пище учащихся были обнаружены насекомые. Несмотря на то что родители неоднократно выражали недовольство качеством работы столовой, никаких мер принято не было.

    Теги:
    Петропавловск СКО Питание Акимат школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают