    21:30, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Насекомых в еде обнаружили в школе Петропавловска

    В Петропавловске родители выразили недовольство качеством питания в столовой казахской школы-гимназии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Насекомых в еде обнаружили в школе Петропавловска
    Фото: Жазира Закирьянова

    Родители школьников направили письмо в управление образования Северо-Казахстанской области и потребовали заменить предпринимателя. По их словам, питание в столовой очень плохое, дети не кушают и приходят домой голодными.

    Насекомых в еде обнаружили в школе Петропавловска
    Фото: Жазира Закирьянова

    — В столовой кишат тараканы, санитарно-гигиенические требования не соблюдаются. Еда готовится из некачественных продуктов, она сырая, невкусная, дети возвращают блюда практически нетронутыми. Мои дети, учащиеся 1 и 3 классов, говорят, что еда плохая, они пьют только чай и едят хлеб, — говорит жительница Петропавловска Жазира Закирьянова.

    По словам родителей, они не раз встречались с предпринимателем и просили устранить нарушения. Но результата нет.

    — Нам школа нравится. Она просторная, условия хорошие, даже бассейн есть. Поэтому этой осенью мы перевели детей из другой школы. Но столовая все портит. Сегодня, прежде чем пожаловаться в управление образования, купили пирожок с картофельным пюре. Он сырой, течет. На наши замечания не реагируют, — добавила Закирьянова.

    Насекомых в еде обнаружили в школе Петропавловска
    Фото: Жазира Закирьянова

    По данным областного управления образования, ситуация находится под контролем.

    — По каждой жалобе родителей в отношении специализированной школы-гимназии имени Абая в Петропавловске проведены проверки, в том числе санитарно-эпидемиологическая. Организованы встречи с родителями и поставщиком услуг питания. ИП направлено уведомление-предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок. Качество питания в школе взято на ежедневный мониторинг. Родителям рекомендовано обратиться в прокуратуру и областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля для правовой оценки ситуации. Если все факты подтвердятся, управление образования начнет процедуру расторжения договора с предпринимателем в судебном порядке, — говорится в ответе управления.

    Насекомых в еде обнаружили в школе Петропавловска
    Фото: Жазира Закирьянова

    Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поручил принять оперативные меры по этой ситуации.

    Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля СКО поручено провести комплексную проверку школьных столовых во всех учебных заведениях региона.

    Областному управлению образования поручено проверить профессиональную компетентность директора школы, оценить качество управления учебным заведением, а также проверить договоры на организацию питания во всех школах области.

    Ситуация находится на личном контроле акима области.

    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Санэпидконтроль Питание школа
