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    14:47, 12 Май 2024 | GMT +6

    Жозеп Боррель обратился к гражданам Евросоюза, проживающим за рубежом

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель
    Фото: кадр из видео European External Action Service - EEAS

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель сделал отдельное обращение к гражданам стран-членов Евросоюза, проживающим за рубежом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Обращение Жозепа Борреля направлено на то, чтобы побудить граждан ЕС, живущих за границей, принять активное участие в выборах в Европарламент, которые должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.

    - В следующем месяце мы выберем новый Европейский парламент, который станет ключевым политическим игроком в нашей роли в мире в поддержке мира, развития и прав человека. 

    Евросоюз работает над прекращением конфликта в Газе и применением решения о двух государствах. Сложные вопросы, я понимаю. Все эти проблемы касаются вас напрямую либо нет, вне зависимости от места вашего жительства.

    Мы взаимодействуем с разными государствами мира, в том числе со странами, где вы возможно живете. Может, вы знаете все лучше либо сталкиваетесь сами. Вы европейцы, вы сами лучшие послы. Вы демонстрируете то, как европейцы взаимодействуют с соседями.

    Мы хотим мира, соблюдения прав, процветания для всех. Если вы проголосуете в выборах Европейского парламента – это сделает Евросоюз сильнее в Европе с уважением ко всему миру.

    Пожалуйста примите участие в выборах! И сделайте Европу сильнее! – отметил Ж.Боррель.

    Напомним, семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей. 4 мая основные Европейские институты — Европарламент, Еврокомиссия, Европейский совет и другие открыли свои двери для всех желающих. Посетители имели возможность ознакомиться с информационными стендами, поучаствовать в коротких занятиях, тренингах, посвященным предстоящим выборам в Европарламент, борьбе с дезинформацией, правам женщин в политике.

     

    Теги:
    Евросоюз Европа Выборы ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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