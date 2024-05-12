Жозеп Боррель обратился к гражданам Евросоюза, проживающим за рубежом
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель сделал отдельное обращение к гражданам стран-членов Евросоюза, проживающим за рубежом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Обращение Жозепа Борреля направлено на то, чтобы побудить граждан ЕС, живущих за границей, принять активное участие в выборах в Европарламент, которые должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.
“Next month, we will elect new European Parliament, a key political player also for our role in the world to supporting peace, development, human rights”.— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) May 12, 2024
HR/VP @JosepBorrellF addresses the EU citizens living abroad, to encourage them to vote & contribute to make the EU stronger pic.twitter.com/0dP2ZYTTXN
- В следующем месяце мы выберем новый Европейский парламент, который станет ключевым политическим игроком в нашей роли в мире в поддержке мира, развития и прав человека.
Евросоюз работает над прекращением конфликта в Газе и применением решения о двух государствах. Сложные вопросы, я понимаю. Все эти проблемы касаются вас напрямую либо нет, вне зависимости от места вашего жительства.
Мы взаимодействуем с разными государствами мира, в том числе со странами, где вы возможно живете. Может, вы знаете все лучше либо сталкиваетесь сами. Вы европейцы, вы сами лучшие послы. Вы демонстрируете то, как европейцы взаимодействуют с соседями.
Мы хотим мира, соблюдения прав, процветания для всех. Если вы проголосуете в выборах Европейского парламента – это сделает Евросоюз сильнее в Европе с уважением ко всему миру.
Пожалуйста примите участие в выборах! И сделайте Европу сильнее! – отметил Ж.Боррель.
Напомним, семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей. 4 мая основные Европейские институты — Европарламент, Еврокомиссия, Европейский совет и другие открыли свои двери для всех желающих. Посетители имели возможность ознакомиться с информационными стендами, поучаствовать в коротких занятиях, тренингах, посвященным предстоящим выборам в Европарламент, борьбе с дезинформацией, правам женщин в политике.