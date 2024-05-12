Жозеп Боррель обратился к гражданам Евросоюза, проживающим за рубежом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель сделал отдельное обращение к гражданам стран-членов Евросоюза, проживающим за рубежом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Обращение Жозепа Борреля направлено на то, чтобы побудить граждан ЕС, живущих за границей, принять активное участие в выборах в Европарламент, которые должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.

- В следующем месяце мы выберем новый Европейский парламент, который станет ключевым политическим игроком в нашей роли в мире в поддержке мира, развития и прав человека.

Евросоюз работает над прекращением конфликта в Газе и применением решения о двух государствах. Сложные вопросы, я понимаю. Все эти проблемы касаются вас напрямую либо нет, вне зависимости от места вашего жительства.

Мы взаимодействуем с разными государствами мира, в том числе со странами, где вы возможно живете. Может, вы знаете все лучше либо сталкиваетесь сами. Вы европейцы, вы сами лучшие послы. Вы демонстрируете то, как европейцы взаимодействуют с соседями.

Мы хотим мира, соблюдения прав, процветания для всех. Если вы проголосуете в выборах Европейского парламента – это сделает Евросоюз сильнее в Европе с уважением ко всему миру.

Пожалуйста примите участие в выборах! И сделайте Европу сильнее! – отметил Ж.Боррель.