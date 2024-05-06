РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:34, 05 Май 2024 | GMT +6

    Семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей

    Семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    9 мая в Европейском союзе планируют празднование «Дня Европы», который знаменует дату подписания Декларации Шумана в 1950 году, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    По этому случаю 4 мая основные Европейские институты — Европарламент, Еврокомиссия, Европейский совет и другие открыли свои двери для всех жалеющих.

    Посетители имели возможность ознакомиться с информационными стендами, поучаствовать в коротких занятиях, тренингах, посвященным предстоящим выборам в Европарламент, борьбе с дезинформацией, правам женщин в политике.

    Семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей

    В здании Европейского совета в Брюсселе у посетителей была возможность пройти по дорожке, по которой президенты и премьер-министры ЕС проходят во время своих саммитов.

    Внутри Европейского парламента в бельгийской столице корреспондент Kazinform встретил соотечественников Армана Мусапарова с семьей.

    Семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей

    Казахстанец рассказал, что находится в Бельгии в туристической поездке и остановился у своих родственников. О возможности посетить Европейский парламент А.Мусапаров узнал из местных СМИ и решил воспользоваться этим шансом.

    — Для нас, конечно, интересно посмотреть на Европарламент, в том числе ознакомиться с работой этого органа буквально изнутри. Поразила открытость европейцев, то, что простым гражданам можно спокойно прийти посмотреть, как работают депутаты, пообщаться с ними, их помощниками. Все буквально доступно и наглядно, — делится своими впечатлениями казахстанец.

    Кроме того, А.Мусапаров рассказал, что с семьей посетили выступление вице-спикера Европарламента Марка Ангела.

    — Буквально на какое-то время почувствовали себя евродепутатами на их рабочем месте. Было интересно посмотреть, в каких условиях работают свыше 700 парламентариев из 27 стран Европы, — отметил Мусапаров.

    Также казахстанцы отметили внимание организаторов к детям. Внутри ЕП было организованы разные занятия и развлечения для маленьких жителей и гостей Брюсселя.

    В «Дни Европы» Европейская служба внешних действий организовала в своем здании тематический стенд, посвященный Центральной Азии. Посетители могли ознакомиться с материалами о регионе, справочными данными о сотрудничестве Евросоюза с пятью государствами ЦА.

    Теги:
    Евросоюз Парламент Бельгия ЕС
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!