Семья из Казахстана посетила Европарламент в день открытых дверей

9 мая в Европейском союзе планируют празднование «Дня Европы», который знаменует дату подписания Декларации Шумана в 1950 году, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По этому случаю 4 мая основные Европейские институты — Европарламент, Еврокомиссия, Европейский совет и другие открыли свои двери для всех жалеющих.

Посетители имели возможность ознакомиться с информационными стендами, поучаствовать в коротких занятиях, тренингах, посвященным предстоящим выборам в Европарламент, борьбе с дезинформацией, правам женщин в политике.

В здании Европейского совета в Брюсселе у посетителей была возможность пройти по дорожке, по которой президенты и премьер-министры ЕС проходят во время своих саммитов.

Внутри Европейского парламента в бельгийской столице корреспондент Kazinform встретил соотечественников Армана Мусапарова с семьей.

Казахстанец рассказал, что находится в Бельгии в туристической поездке и остановился у своих родственников. О возможности посетить Европейский парламент А.Мусапаров узнал из местных СМИ и решил воспользоваться этим шансом.

— Для нас, конечно, интересно посмотреть на Европарламент, в том числе ознакомиться с работой этого органа буквально изнутри. Поразила открытость европейцев, то, что простым гражданам можно спокойно прийти посмотреть, как работают депутаты, пообщаться с ними, их помощниками. Все буквально доступно и наглядно, — делится своими впечатлениями казахстанец.

Кроме того, А.Мусапаров рассказал, что с семьей посетили выступление вице-спикера Европарламента Марка Ангела.

— Буквально на какое-то время почувствовали себя евродепутатами на их рабочем месте. Было интересно посмотреть, в каких условиях работают свыше 700 парламентариев из 27 стран Европы, — отметил Мусапаров.

Также казахстанцы отметили внимание организаторов к детям. Внутри ЕП было организованы разные занятия и развлечения для маленьких жителей и гостей Брюсселя.

В «Дни Европы» Европейская служба внешних действий организовала в своем здании тематический стенд, посвященный Центральной Азии. Посетители могли ознакомиться с материалами о регионе, справочными данными о сотрудничестве Евросоюза с пятью государствами ЦА.