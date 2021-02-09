Жизнь, наполненная борьбой, стала вечной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выдающийся казахский поэт Мукагали Макатаев родился 9 февраля 1931 года (в некоторых источниках указывается 8 марта). Обладатель поэтического таланта из Карасаза сегодня, будь он жив, отметил бы свое 90-летие. При рождении ему дали имя Мухаметкали. Он из рода альжан племени албан, входящего в Старший жуз. Считается прямым потомком батыра Райымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на El.kz.

Братья Мукагали умерли рано

Отец поэта был трудовым человеком. В колхозе он занимался доставкой воды, косьбой. Старший сын Сулеймена – Мукагали, после него родилась одна дочь и еще три сына. Но сестренка и первый из младших братьев Мукагали умерли рано. Оставшихся двоих братьев звали Токтарбай и Корпеш. У казахов есть обычай отдавать старшего ребенка дедушке с бабушкой, так и Мукагали был воспитан бабушкой Тиын, а к своей матери относился как к жене старшего брата.

«О чем из детства вспоминаю»

Детство Мукагали пришлось на трудные для страны годы. Вначале был голод, затем репрессии. Когда ему исполнилось 10 лет, началась Великая Отечественная война. Отец поэта ушел защищать родину и погиб под Калининградом. На знакомство Мукагали с казахской литературой оказала прямое влияние бабушка Тиын. Она рассказывала сказки и легенды, знакомила внука с последними произведениями народной устной литературы. М. Макатаев в 14 лет начал проявлять поэтические наклонности, кроме казахских поэтов читал произведения Гейне, Гёте, Шекспира, Бальзака, Драйзера, Гюго, Байрона, Лондона.

Поступил сразу в три вуза

Талантливый юноша поступил сразу в несколько учебных заведений, в которые мечтали поступить многие в то время. Вначале он был принят в Казахский государственный университет по специальности «языкознание», затем в Институт иностранных языков, а потом на юридический факультет того же КазГУ. После этого, выиграв специальное направление Союза писателей, поступил в Литературный институт имени Максима Горького в Москве. Может возникнуть вопрос, как он смог окончить все эти учебные заведения. Хотя Мукагали был принят на филологический факультет КазГУ, через год он оставил учебу и устроился работать секретарем сельского совета в селе Шибут. В том же году он познакомился с 18-летней Лашын и женился. Первые лирические произведения Мукагали появились в эти годы. В следующем году в издании «Советтiк шекаpа» были опубликованы его произведения «Қыpман басында» и «Қойшы бала - Әкiтай». Через два года Мукагали Макатаев был принят в Институт иностранных языков по специальности «немецкий язык». Но превыше всего ставящий семью поэт оставил и этот вуз. В 1954 году он нашел постоянную работу – стал учителем русского языка в начальной школе у себя на родине. В том же году в журнале «Әдебиет және өнеp» опубликованы сразу три его поэмы.

Годы без работы и жилья

В следующие три года Мукагали работал диктором на республиканском радио, заведующим отделом в издании «Советтiк шекаpа». В 1960 году он переехал в Алма-Ату, где терпел трудности в поисках постоянной работы и жилья. Эта безрадостная жизнь продолжалась три года, только в 1963 году поэт устроился в журнал «Мәдениет және тұpмыс» и его жизнь наладилась. С этих лет Мукагали начал работать в газете «Социалистiк Қазақстан» и журнале «Жұлдыз». Он работал и в Союзе писателей. Благодаря этому в 1973 году ему дали направление на учебу в Москву. В эти годы были изданы книги стихов «Ильич» (1964 год), «Аpмысыңдаp достаp» (1966 год), «Қаpлығашым келдiң бе?», «Мавp» (1970 год), «Аққyлаp ұйықтағанда» (1973 год), «Шyағым менiң» (1975 год).

Талант Мукагали первым высоко оценил Абдильда Тажибаев

В номере газеты «Қазақ әдебиетi» от 18 марта 1960 года А.Тажибаев дал оценку поэзии М.Макатаева, отметив заслуженный успех энергичного молодого человека. За свою короткую жизнь поэт написал более тысячи стихотворений, пять поэм, три-четыре рассказа, повести «Қос қаpлығаш» и «Жыл құстаp», пьесу «Қош, маxаббат». Он потрудился и на ниве перевода – перевел «Ад» из «Божественной комедии» Данте, «Сонеты» Шекспира, стихотворения Уолта Уитмена. И все же, когда он начал добиваться успеха и был намерен полностью посвятить себя поэзии, его начало подводить здоровье, Мукагали часто болел. Его старшая дочь Ляззат умерла, затем погибла в дорожной аварии Майгуль, это ранило сердце поэта. Казахские читатели хорошо знают его стихотворение, посвященное дочерям. Плохо себя чувствовавший после гибели дочерей поэт, в конце концов, заболел неизлечимой болезнью. После беседы с врачом, узнав все о своей болезни, он в течение двух лет издал восемь сборников стихов. В 1973 году вышел сборник стихов Фаризы Онгарсыновой «Мәңгiлiкпен кездесy» («Встреча с вечностью»), посвященная Мукагали.

В подписи на книге он указал дату своей смерти

Выдающийся поэт умер в Алма-Ате 27 марта 1976 года, в возрасте всего лишь 45 лет. Шаяхмет Имашулы, исследующий творчество Мукагали, пишет:

«В том году вышла книга М.Макатаева «Өмip дастан». Поэт очень радовался и всем рассказывал об этом. Часть тиража, доставшуюся ему, Мукагали раздал старшим по возрасту поэтам с собственноручными подписями. Один экземпляр достался Абдильде Тажибаеву. Когда Мукагали был в Карасазе, А.Тажибаев вызвал его, устроил на работу, поэту дали квартиру. И когда поэт дарил Абдильде Тажибаеву экземпляр своей книги, он указал дату – 27 марта 1976 года. Но дело было в феврале. Поэтому Абдильда Тажибаев назвал поэта «святым». Незадолго до смерти Мукагали написал поэму «Жаназа», которая начинается словами «Моцарт, скорбный голос». То есть сам написал поминальную песнь для себя. В поэме есть слова: «Светлый мир, как прекрасен был твой свет». Эту поэму издал в газете «Лениншiл жас» Сагат Ашимбаев после смерти Мукагали. Так Мукагали еще раз показался читателю, ведь газета «Лениншiл жас» была очень популярной в то время. Газета, переходившая из рук в руки, в последний раз оживила поэта».

Инициатива о присвоении имени поэта одной из улиц Алма-Аты принадлежала Заманбеку Нуркадилову

Ради справедливости надо отметить, что стихи выдающегося поэта при жизни не были оценены по достоинству. Только после смерти поэта его произведения были оценены, переведены на несколько иностранных языков. В его честь назвали улицу Пастера, прозванную «сиротский угол», куда сам поэт часто ходил в поисках жилья. Эта инициатива принадлежит бывшему акиму Алматы, покойному Заманбеку Нуркадилову. Некоторые стихи поэта были переведены на узбекский и киргизский языки. Были защищены несколько кандидатских диссертаций, с изучением наследия Мукагали. Творчеству Мукагали посвящены более 700 статей, воспоминаний, поэм и стихотворений. В 1985 году Союз писателей Казахской ССР учредил премию имени Мукагали. В 1999 году поэту была присуждена Государственная премия, а также звание «Поэт века». К 60-летию поэта открылся музей в Карасазе. Стихи Мукагали были положены на музыку такими композиторами, как Н.Тлендиев, Д.Pакышев, Ш.Калдаяков, И.Жаканов, А.Коpазбаев, Т.Pаxимов, М.Pустемов, Т.Муxамеджанов, Ә. Тiнәлиев, Б. Оpалұлы, Т.Досымов. В 1999 году книге М.Макатаева «Аманат» была присуждена Государственная премия имени Абая. В 2008 году была учреждена новая премия имени Мукагали. А в 2011 году на высоком уровне был отмечен 80-летний юбилей поэта.

Действительно ли поэт любил Фаризу?

В народе говорят о том, что между Мукагали Макатаевым и Фаризой Онгарсыновой возникли чувства. Что говорят СМИ? Знакомство между Фаризой Онгарсыновой и Мукагали случилось так. Однажды, при редакционном разборе книги поэтессы С.Жиенбаев критически о ней отозвался. То есть начали говорить о том, что стихи о любви противоречат нежной девичьей природе. Заступился за Фаризу перед критиками сам Макатаев. Фариза Онгарсынова говорила об этом так: «Мукагали держался далеко, но считал меня близкой, и я знала об этом, но не звонила и не посещала его». Действительно, Фариза не была рядом с Мукагали, когда он умирал, даже не была на поминках. В то время Ф.Онгарсынова была в Баку, где проходила «Неделя детской книги». К сожалению, не было билетов на самолет в Алма-Ату. «Не смогла в последний раз увидеть поэта, проводить его в последний путь, вернулась в Алма-Ату позднее», – писала Ф.Онгарсынова. Вот, это и есть правда об отношениях двух поэтов.

При жизни поэта были изданы три книги его переводов

Были изданы поэтические книги Мукагали «Қаpлығашым, келдiң бе?», «Даpиға жүpек» (1972 год), «Аққyлаp ұйықтағанда», «Шyағым менiң» (1975 год), «Соғады жүpек», «Шолпан», «Жыpлайды жүpек», «Өмip-өзен», «Өмip-дастан» и другие, а также проза в книге «Қош, маxаббат!» в 1988 году. При жизни поэта также были изданы три книги переводов.

Поэт перевел на казахский язык многие стихи своих любимых поэтов У.Уитмена, У.Шекспира, Н.Тихонова, Р.Бернса, Ф.Ансари, А.Акопяна, А.Исаакяна, Е.Евтушенко, Ф.Моргуна. Произведения Мукагали в переводе Ю.Александрова и М.Курганцева были опубликованы в книге «Зов души».

(Фотографии из открытых источников в Интернете)