Живодер, истязавший щенка, задержан в Атырау

В Атырау возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, истязавшего щенка прямо на глазах у детей и взрослых. После того, как видеозапись происшествия стала вирусной в социальных сетях, общественность выразила глубокое возмущение по поводу жестокости к животным, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах, зафиксированных видеокамерой, видно, как мужчина неоднократно швыряет беззащитного щенка в забор детского сада. После шокирующего инцидента животное осталось живо, однако получило серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас волонтеры, под чьей опекой находится щенок, ведут сбор средств для оказания медицинской помощи.

- Таких людей нужно оправлять на лечение, это ненормально, когда здоровый амбал избивает маленького щенка, это просто неуравновешенное существо, которое опасно для общества! - выражает свое возмущение общественность.

В результате был задержан 30-летний мужчина, против которого возбуждено уголовное дело. Полиция Атырауской области подтвердила информацию о задержании и заявила о проведении расследования по факту жестокого обращения с животными.

Согласно законодательству Казахстана, за жестокое обращение с животными в присутствии малолетних лиц предусмотрены различные виды наказания: штраф в размере до одной тысячи МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 400 часов, лишение свободы на срок до одного года.

Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе и подчеркнул необходимость строгого наказания за жестокое обращение с животными.

Напомним, похожий инцидент произошел в городе Актобе - группа молодых людей решила «сыграть» в футбол, используя в качестве мяча живого ежа. По факту жестокого обращения с животными зарегистрировано уголовное дело. Ранее сообщалось, что уголовное дело могут завести на задавившего собаку акмолинского депутата.