Уголовное дело могут завести на задавившего собаку акмолинского депутата

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира РК Данияр Тургамбаев прокомментировал случай, когда депутат в Зерендинском районе Акмолинской области задавил собаку насмерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Да, такой факт зарегистрирован правоохранительными органами, насколько я знаю, его привлекли к адмответственности по статье «жестокое обращение с животными», - сказал Данияр Тургамбаев на брифинге в Правительстве.

Он пообещал уточнить факт смерти собаки.

- В департамент полиции мы напишем соответствующее обращение. Если собака скончалась, то это должно быть Уголовный кодекс – 316 статья. Это компетенция правоохранительных органов, в нашу компетенцию этот вопрос не входит - по привлечению, мы уточним у ДП. Это было на днях, мы обязательно возьмем на контроль вопрос привлечения к ответственности, - пообещал спикер.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев также прокомментировал ситуацию.

- В принципе есть законодательная база и по степени нанесения вреда собаке и оно оценивается в соответствии с УК РК и КоАП. Здесь, конечно, недопустимо, когда видя, что идет животное, умышленно наносить ей травму. Это чисто моя позиция. А на счет закона, правильно сказал мой коллега, на самом деле решение принимается другими инстанциями - для этого есть МВД, которое проводит расследование и дело передается в суд. Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. Прошу прощения, я не слышал, но поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, запросили и предоставили информацию СМИ. Мы опубликуем обязательно в соцсетях, - заявил Ерлан Нысанбаев.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Зерендинском районе Акмолинской области местный депутат, заезжая на парковку, переехал лежащую собаку. Как утверждают очевидцы, депутат даже не обратил внимания на животное.