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    13:45, 14 Май 2024 | GMT +6

    Уголовное дело могут завести на задавившего собаку акмолинского депутата

    собака
    Фото: freepik.com

    Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира РК Данияр Тургамбаев прокомментировал случай, когда депутат в Зерендинском районе Акмолинской области задавил собаку насмерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Да, такой факт зарегистрирован правоохранительными органами, насколько я знаю, его привлекли к адмответственности по статье «жестокое обращение с животными», - сказал Данияр Тургамбаев на брифинге в Правительстве.

    Он пообещал уточнить факт смерти собаки.

    - В департамент полиции мы напишем соответствующее обращение. Если собака скончалась, то это должно быть Уголовный кодекс – 316 статья. Это компетенция правоохранительных органов, в нашу компетенцию этот вопрос не входит - по привлечению, мы уточним у ДП. Это было на днях, мы обязательно возьмем на контроль вопрос привлечения к ответственности, - пообещал спикер.

    Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев также прокомментировал ситуацию.

    - В принципе есть законодательная база и по степени нанесения вреда собаке и оно оценивается в соответствии с УК РК и КоАП. Здесь, конечно, недопустимо, когда видя, что идет животное, умышленно наносить ей травму. Это чисто моя позиция. А на счет закона, правильно сказал мой коллега, на самом деле решение принимается другими инстанциями - для этого есть МВД, которое проводит расследование и дело передается в суд. Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. Прошу прощения, я не слышал, но поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, запросили и предоставили информацию СМИ. Мы опубликуем обязательно в соцсетях, - заявил Ерлан Нысанбаев.

    Ранее СМИ сообщали о том, что в Зерендинском районе Акмолинской области местный депутат, заезжая на парковку, переехал лежащую собаку. Как утверждают очевидцы, депутат даже не обратил внимания на животное.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Экология Минэкологии и природных ресурсов Животные Депутаты Происшествия Акмолинская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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