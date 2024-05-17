В Актобе хулиганы «сыграли» в футбол живым ежом

Группа молодых людей решила «сыграть» в футбол, используя в качестве мяча живого ежа. Инцидент произошел в городе Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

Об этом полиции стало известно в ходе мониторинга социальных сетей.

- Подозреваемые установлены и доставлены в отдел полиции. По факту жестокого обращения с животными зарегистрировано уголовное дело, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Фото: кадр из видео

Согласно Уголовному кодексу РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге - прим.ред.) либо арестом на срок до 30 суток.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Ранее сообщалось, что уголовное дело могут завести на задавившего собаку акмолинского депутата.