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    02:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    В Актобе хулиганы «сыграли» в футбол живым ежом

    еж
    Фото: pexels

    Группа молодых людей решила «сыграть» в футбол, используя в качестве мяча живого ежа. Инцидент произошел в городе Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    Об этом полиции стало известно в ходе мониторинга социальных сетей.

     - Подозреваемые установлены и доставлены в отдел полиции. По факту жестокого обращения с животными зарегистрировано уголовное дело, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

    В Актобе хулиганы «сыграли» в футбол живым ежом
    Фото: кадр из видео

    Согласно Уголовному кодексу РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге - прим.ред.) либо арестом на срок до 30 суток.

    В Актобе хулиганы «сыграли» в футбол живым ежом
    Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

    Ранее сообщалось, что уголовное дело могут завести на задавившего собаку акмолинского депутата.

    Теги:
    МВД РК Полиция Животные Происшествия Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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