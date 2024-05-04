Живых животных держат вместе с мертвыми: в акимате Алматинской области прокомментировали жуткое видео

Жители села Кыргауылды Карасайского района обнаружили домашних животных, которые содержатся в жутких условиях. Они также жалуются на неприятный запах, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в одном из домохозяйств в одном загоне животные утопают в грязи, а рядом с ними лежат трупы.

— Животных держат вместе с мертвыми. Уже много лет проблема не решается… Мы узнали о ней только сегодня. Мы думали, что запах от грязи, но тут трупы, — говорится в посте.

В акимате Алматинской области сообщили, что после жалоб жителей села Кыргауылды на неприятный запах, заместитель акима Карасайского района провел беседу с владельцем животных, содержащихся в ненадлежащих условиях.

— В результате достигнута договоренность о реализации свиней и лошадей. Достигнута договоренность о временном размещении 26 незарегистрированных свиней в приюте «Актава» с 4 мая. Приют проведет ветеринарное обследование и карантин животных, ожидается транспортировка 47 голов лошадей. Ситуация находится под контролем акима сельского округа, полиции и ветстанции. Вопросы транспортировки решены акиматом района, — ответили в пресс-службе акимата региона.

Также собственник обязался продать всех свиней и провести очистку территории дома в месячный срок.

По данным акимата, в течение месяца приют проведет ветеринарное обследование и карантин животных. По истечении этого срока будет принято решение о дальнейших действиях.

— Владелец скота ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения в 2022 году. В текущем году 10 голов скота прошли регистрацию на ветеринарной станции. Ситуация находится под контролем Карасайской районной ветеринарной станции. На территории содержания скота проводятся механическая очистка и дезинфекционные мероприятия, — отметили в акимате.

Акимат Райымбекского сельского округа Карасайского района подтверждает, что владелец животных систематически нарушает санитарные требования на протяжении более 10 лет.