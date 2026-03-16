Жителям Туркестанской области неправомерно начисляли плату за переработку ТБО

В результате установлено, что местными исполнительными органами необоснованно взимались платежи за сортировку и переработку твердых бытовых отходов, несмотря на то, что соответствующие работы фактически не выполнялись и полномочий на их выполнение не имелось.

На основании акта прокурорского надзора в восьми районах (город Туркестан, Шардара, Мактаарал, Тюлькубас, Казигурт, Келес, Отрар и Толеби) из тарифов исключены услуги по сортировке и переработке отходов, в результате чего тарифы снижены. Также достигнуто сокращение ранее оплаченных сумм путем их зачета в последующие платежные периоды, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, должностные лица акиматов 11 районов (Арыс, Жетысай, Мактаарал, Ордабасы, Отрар, Сарыагаш, Сауран, Созак, Туркестан, Тюлькубас и Толеби), которые не организовали оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов через проведение конкурса, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 163 КоАП РК с наложением штрафа в размере трехсотмесячных расчетных показателей, в доход государства взыскано 5,4 млн тенге. В настоящее время право на оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов реализуется исключительно посредством обязательного проведения конкурса.

Ранее сообщалось о том, что коммунальное предприятие в Акмолинской области задолжало зарплату сотрудникам.