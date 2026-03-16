Жителям Туркестанской области неправомерно начисляли плату за переработку ТБО
Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области провела анализ законности расчета тарифов на сбор твердых бытовых отходов на территории региона, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.
В результате установлено, что местными исполнительными органами необоснованно взимались платежи за сортировку и переработку твердых бытовых отходов, несмотря на то, что соответствующие работы фактически не выполнялись и полномочий на их выполнение не имелось.
На основании акта прокурорского надзора в восьми районах (город Туркестан, Шардара, Мактаарал, Тюлькубас, Казигурт, Келес, Отрар и Толеби) из тарифов исключены услуги по сортировке и переработке отходов, в результате чего тарифы снижены. Также достигнуто сокращение ранее оплаченных сумм путем их зачета в последующие платежные периоды, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, должностные лица акиматов 11 районов (Арыс, Жетысай, Мактаарал, Ордабасы, Отрар, Сарыагаш, Сауран, Созак, Туркестан, Тюлькубас и Толеби), которые не организовали оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов через проведение конкурса, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 163 КоАП РК с наложением штрафа в размере трехсотмесячных расчетных показателей, в доход государства взыскано 5,4 млн тенге. В настоящее время право на оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов реализуется исключительно посредством обязательного проведения конкурса.
Ранее сообщалось о том, что коммунальное предприятие в Акмолинской области задолжало зарплату сотрудникам.