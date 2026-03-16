Коммунальное предприятие в Акмолинской области задолжало зарплату сотрудникам

Прокуратурой Егиндыкольского района в ходе анализа выявлен факт невыплаты заработной платы работникам.

Установлено, что у ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 7 млн тенге.

По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, ответственное должностное лицо привлечено к ответственности.

Тем самым, защищены конституционные права 51 работника предприятия.

