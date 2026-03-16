    12:57, 16 Март 2026 | GMT +5

    Коммунальное предприятие в Акмолинской области задолжало зарплату сотрудникам

    В Акмолинской области погашена задолженность по заработной плате, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Фото: Kazinform

    Прокуратурой Егиндыкольского района в ходе анализа выявлен факт невыплаты заработной платы работникам.

    Установлено, что у ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 7 млн тенге.

    По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, ответственное должностное лицо привлечено к ответственности.

    Тем самым, защищены конституционные права 51 работника предприятия.

    Ранее также в Акмолинской области из-за технического сбоя медики Степногорска получили миллионные переплаты.

    Динара Жусупбекова
