Коммунальное предприятие в Акмолинской области задолжало зарплату сотрудникам
В Акмолинской области погашена задолженность по заработной плате, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуратурой Егиндыкольского района в ходе анализа выявлен факт невыплаты заработной платы работникам.
Установлено, что у ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 7 млн тенге.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, ответственное должностное лицо привлечено к ответственности.
Тем самым, защищены конституционные права 51 работника предприятия.
Ранее также в Акмолинской области из-за технического сбоя медики Степногорска получили миллионные переплаты.