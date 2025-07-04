Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте

Ключи от новых квартир вручили жителям двухэтажного дома, пострадавшего от крупного пожара в Шымкенте.

Фото: акимат

В результате происшествия 11 из 19 квартир оказались непригодными для проживания. Семьи в одночасье остались без крыши над головой.

Не дожидаясь окончания досудебного расследования, вопрос обеспечения жильем был решен.

Фото: акимат

Пострадавшим от пожара предоставили новые квартиры в микрорайонах Shymkent City и Туран, равнозначные по площади утраченного жилья.

Фото: акимат

— По итогам предыдущей встречи с жителями было принято принципиальное решение — ни одна семья не должна остаться без крыши над головой. Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их жильем — одна из приоритетных задач. Желаю семьям благополучия, достатка, уюта и семейного счастья, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Напомним, крупный пожар охватил двухэтажный дом по улице 1 Мая. В результате трагедии погиб один человек, десятки семей остались без жилья. Досудебное расследование продолжается.