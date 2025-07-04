РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:28, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте

    11 семей переедут в квартиры, равные по площади утраченному жилью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте
    Фото: акимат

    Ключи от новых квартир вручили жителям двухэтажного дома, пострадавшего от крупного пожара в Шымкенте.

    Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте
    Фото: акимат

    В результате происшествия 11 из 19 квартир оказались непригодными для проживания. Семьи в одночасье остались без крыши над головой.

    Не дожидаясь окончания досудебного расследования, вопрос обеспечения жильем был решен.

    Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте
    Фото: акимат

    Пострадавшим от пожара предоставили новые квартиры в микрорайонах Shymkent City и Туран, равнозначные по площади утраченного жилья.

    Жителям сгоревших квартир выдали ключи от нового жилья в Шымкенте
    Фото: акимат

    — По итогам предыдущей встречи с жителями было принято принципиальное решение — ни одна семья не должна остаться без крыши над головой. Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их жильем — одна из приоритетных задач. Желаю семьям благополучия, достатка, уюта и семейного счастья, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

    Напомним, крупный пожар охватил двухэтажный дом по улице 1 Мая. В результате трагедии погиб один человек, десятки семей остались без жилья. Досудебное расследование продолжается.

    Теги:
    Пожар Шымкент Жилье
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают