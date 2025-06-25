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    05:55, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Жителей сгоревшего дома переселят в Шымкенте

    Акимат Шымкента заявил, что возьмет на себя ответственность за решение жилищного вопроса жителей, чьи квартиры были уничтожены в результате крупного пожара на улице 1 Мая, передает корреспондент агентства Kazinform

    Жителей сгоревшего дома переселят в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    Трагедия произошла 18 июня в двухэтажном жилом доме в Туранском районе Шымкента. Пожар унес жизнь одного человека и оставил без крыши над головой десятки семей. Огонь охватил кровлю площадью более 500 квадратных метров и стремительно распространился на жилые помещения. В результате сильного возгорания выгорели 11 из 19 квартир.

    Жителям, лишившимся квартир, предложат равнозначное жилье. В качестве вариантов переселения рассматриваются квартиры в микрорайонах Шымкент Сити и Туран.

    — Только при совместной работе всех соответствующих служб возможно преодолеть последствия трагедии и обеспечить скорейшее возвращение людей к нормальной жизни, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

    Жителей сгоревшего дома переселят в Шымкенте
    Фото: акимат Шымкента

    В настоящее время двухэтажный дом обследуют строительные эксперты, которые примут решение о возможности капитального ремонта либо необходимости полного сноса здания. Причина возгорания устанавливается.

    Ранее сообщалось о пожаре на территории государственного природного резервата «Акжайык». По предварительным данным, огнем было охвачено более 1 500 гектаров.

    Теги:
    Регионы Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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