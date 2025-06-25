Жителей сгоревшего дома переселят в Шымкенте

Трагедия произошла 18 июня в двухэтажном жилом доме в Туранском районе Шымкента. Пожар унес жизнь одного человека и оставил без крыши над головой десятки семей. Огонь охватил кровлю площадью более 500 квадратных метров и стремительно распространился на жилые помещения. В результате сильного возгорания выгорели 11 из 19 квартир.

Жителям, лишившимся квартир, предложат равнозначное жилье. В качестве вариантов переселения рассматриваются квартиры в микрорайонах Шымкент Сити и Туран.

— Только при совместной работе всех соответствующих служб возможно преодолеть последствия трагедии и обеспечить скорейшее возвращение людей к нормальной жизни, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

В настоящее время двухэтажный дом обследуют строительные эксперты, которые примут решение о возможности капитального ремонта либо необходимости полного сноса здания. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре на территории государственного природного резервата «Акжайык». По предварительным данным, огнем было охвачено более 1 500 гектаров.