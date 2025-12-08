Жителям Алматы посоветовали воздержаться от походов в горы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы распространил штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.

По данным «Казгидромета», 8 декабря в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега и гололеда.

В городе прогнозируется туман с последующим понижением температуры воздуха, также не исключается образование гололеда в горной местности. Жителей просят заранее корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки.

Гостям и туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы и не откладывать возвращение домой на позднее время суток, так как при ухудшении погоды возрастает риск потери ориентиров.

Кроме того, автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, а горожанам избегать нахождения под слабо закрепленными конструкциями.

В связи с похолоданием спасатели также напоминают о необходимости следить за исправностью дымоходов печей и не перегружать электросети.

Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.



