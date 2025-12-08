РУ
    18:29, 07 Декабрь 2025

    Жителям Алматы посоветовали воздержаться от походов в горы

    Синоптики и спасатели предупредили жителей Алматы о неблагоприятных погодных условиях — в городе ожидается туман, а в горных районах прогнозируется снег и гололед, передает корреспондент агентства Kazinform.

    горы
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы распространил штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.

    По данным «Казгидромета», 8 декабря в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега и гололеда.

    В городе прогнозируется туман с последующим понижением температуры воздуха, также не исключается образование гололеда в горной местности. Жителей просят заранее корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки.

    Гостям и туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы и не откладывать возвращение домой на позднее время суток, так как при ухудшении погоды возрастает риск потери ориентиров.

    Кроме того, автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, а горожанам избегать нахождения под слабо закрепленными конструкциями.

    В связи с похолоданием спасатели также напоминают о необходимости следить за исправностью дымоходов печей и не перегружать электросети.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.

    Камшат Абдирайым
