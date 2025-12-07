Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 декабря

По данным нацкомпании, 7 декабря 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Область Улытау:

— на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 433-756 (участок город Жезказган п.Жанаарка).

Актюбинская область:

— на участке «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 776-1240 (участок АЗС Экойл — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

— на участке «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1240-1360 (от границы Актюбинской области до города Аральск).

Ограничение движения

Кроме того, на следующих дорогах введено ограничение движения.

Акмолинская область:

— на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-231 введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область:

— на участке автодороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» — перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, участок «граница Костанайской области — село Тимирязево» введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, по данным синоптиков, гололед, метель и туман ожидаются в большинстве регионов Казахстана.