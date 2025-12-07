Гололед, метель и туман ожидаются в большинстве регионов Казахстана 7 декабря

По данным Казгидромета, 7 декабря в Астане ожидается гололед.

В Акмолинской области прогнозируют снег, низовую метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается снег, низовая метель, гололед, туман.

Днем на севере, востоке, юге Актюбинской области прогнозируют гололед.

На севере Атырауской области ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют снег, низовую метель, гололед, туман. Ветер 15-20 м/с.

Ночью на юге и в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области прогнозируют гололед, туман. Ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах области Жетысу — туман и гололед. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

В Карагандинской области прогнозируется гололед. На севере, востоке, юге области туман.

В Мангистауской области прогнозируют гололед.

Ночью на юге, днем на западе Кызылординской области ожидается гололед, туман.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области прогнозируется снег, низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман.

На севере и западе Павлодарской области прогнозируется снег, низовая метель. Ветер юго-западный, на севере и западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем снег. Ночью на западе и севере области ожидаются низовая метель и гололед, днем низовая метель и гололед, туман.

На западе, юге, в центре и горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Днем на севере и востоке области Улытау прогнозируют гололед, туман.