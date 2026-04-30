Более 1400 жителям Акмолинской области угрожают паводки реки Калкутан — сенатор

По данным сенатора, в Казахстане 1242 населенных пункта находятся в зоне риска подтопления. В ряде регионов сохраняется высокая угроза весенних паводков. В их числе Астраханский район Акмолинской области, где за последние годы подтопило 190 домов.

Эти и другие данные сенатор Нурлан Бекенов указал в депутатском запросе, адресованном Премьер-министру РК Олжасу Бектенову. К сведению, для предотвращения паводков в регионе уже провели очистку русла реки Калкутан на участке протяженностью 3,6 км.

— Несмотря на выполненные мероприятия, угроза подтопления остается на высоком уровне. В зоне риска села Старый Калкутан с населением 702 человека, село Енбек — 85 человек, а также станция Калкутан, где проживают около 700 человек. В этой связи требуется дополнительная расчистка русла реки на наиболее опасных участках, где сохраняются риски подтопления, — отметил сенатор.

По данным сенатора, сейчас готов проект по углублению, очистке и расширению русла реки Калкутан, который получил положительное заключение экспертизы.

— Общая стоимость проекта составляет 5,2 миллиарда тенге. Работы планируется провести на участке более 21 километров. Реализация проекта позволит обеспечить безопасность жителей, а также сохранить социальные объекты, инженерную инфраструктуру, сельхозугодья и источники водоснабжения, — указал в запросе Бекенов.

Сенатор добавил, что из фонда «Демеу Қазақстан» уже выделили 140 млн тенге, однако для завершения работ требуется еще около 5 млрд тенге. В связи с этим он попросил Правительство рассмотреть вопрос дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что в зоне повышенного риска паводков остаются четыре района Северо-Казахстанской области и город Петропавловск.