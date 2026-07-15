Жителя Жамбылской области приговорили к ограничению свободы за неуплату алиментов

В Жамбылской области общая сумма задолженности по наиболее сложным алиментным производствам достигла 319 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента юстиции, в регионе зарегистрировано 232 проблемных производства, по которым выплаты не поступают более трех месяцев.

За первое полугодие текущего года специалисты направили 192 представления о привлечении должников к административной ответственности. По итогам их рассмотрения наказание назначено 172 неплательщикам.

Еще 67 материалов переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении должников к уголовной ответственности. В Единый реестр досудебных расследований внесено 13 производств, два уголовных дела направлены в суд. Один из неплательщиков приговорен к одному году ограничения свободы.

В отношении 182 должников введены временные ограничения на выезд из Казахстана. Кроме того, в суды направлено 33 представления о приостановлении права управления транспортными средствами.

Для взыскания задолженности применяются и имущественные меры. Так, в одном из случаев долг был погашен путем передачи взыскателю объекта недвижимости стоимостью свыше 8,6 млн тенге.

Ранее мы писали о том, как работает система ЧСИ в Казахстане, а также о том, что общий алиментный долг в Жамбылской области превысил 4,4 млрд тенге.