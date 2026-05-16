444 млрд тенге взысканий за год: как работает система ЧСИ в Казахстане

В 2025 году в Казахстане через систему частного исполнения было взыскано 444 млрд тенге, при этом на исполнении находилось 9,6 млн производств. Из них 295 тысяч касались алиментных обязательств. Несмотря на эти показатели, работа частных судебных исполнителей регулярно вызывает споры, а в обществе звучат предложения об отмене института ЧСИ. Почему возникает недовольство, как устроена система и насколько обоснованы жалобы — в интервью Kazinform рассказал заместитель председателя Республиканской палаты частных судебных исполнителей Галымбек Смагулов.

— Сколько частных судебных исполнителей работает сейчас в Казахстане? И в чем ключевое отличие частных судебных исполнителей от государственных?



— На сегодняшний день в Казахстане работают 2107 частных судебных исполнителей. Главное отличие между государственными и частными судебными исполнителями заключается в статусе и организации работы. Государственные судебные исполнители (ГСИ) являются госслужащими: они получают зарплату из бюджета и обеспечиваются государством.

Частные судебные исполнители (ЧСИ) работают на основании лицензии, самостоятельно финансируют свою деятельность и несут расходы по организации исполнения исполнительных документов.

При этом по объему полномочий ЧСИ и ГСИ практически равны. Исключение составляют отдельные функции: например, частные судебные исполнители не вправе составлять протоколы о привлечении должников к административной ответственности.

Также есть разделение по категориям дел. Государственные судебные исполнители занимаются производствами с участием государства, а частные — всеми остальными категориями. На практике именно ЧСИ сегодня обеспечивают исполнение подавляющего большинства исполнительных документов — порядка 99%. Ежегодно они исполняют в 5-6 раз больше производств, чем это было во времена исключительно государственной системы исполнения.

— Для многих граждан работа судебных исполнителей остается непонятной. Можете кратко объяснить, как строится процесс — от поступления исполнительного документа до полного погашения долга?



— Если говорить о взыскании задолженности в случаях, когда у должника имеются денежные средства или имущество, но решение суда добровольно не исполняется, процедура выглядит следующим образом. После вступления решения суда в законную силу должнику предоставляется возможность добровольно исполнить его в течение пяти рабочих дней. Если этого не происходит, взыскатель вправе предъявить исполнительный документ через региональную палату частному судебному исполнителю.



После поступления документа ЧСИ в течение трех рабочих дней возбуждает исполнительное производство и одновременно принимает меры по обеспечению исполнения — в частности, может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника. При этом все меры применяются исключительно в рамках закона и, в предусмотренных случаях, только с санкции суда либо прокурора.

После возбуждения производства должнику направляется уведомление с разъяснением его прав и обязанностей. Если на счетах должника имеются денежные средства, взыскание в первую очередь обращается на них. При отсутствии денежных средств взыскание может быть обращено на иное имущество должника, которое подлежит оценке и, при необходимости, реализации через торги.

Для реализации недвижимого имущества обязательно требуется решение суда, а должнику предоставляется возможность самостоятельно реализовать имущество. После полного погашения задолженности исполнительное производство прекращается, а все ранее наложенные ограничения снимаются. При этом должник на каждой стадии исполнительного производства вправе обжаловать действия ЧСИ в судебном порядке.



— Поскольку вознаграждение ЧСИ зависит от суммы взыскания, у должников часто возникает ощущение, что система заинтересована в увеличении долга. Насколько это соответствует действительности?



— Такие опасения, на мой взгляд, во многом основаны на неправильном понимании механизма работы частных судебных исполнителей и не имеют под собой оснований. Система оплаты деятельности ЧСИ строго регулируется законом и приказом министра юстиции.

Вознаграждение начисляется только после полного или частичного исполнения документа — то есть только с реально взысканной в пользу взыскателя суммы. При этом действует принцип: чем больше сумма взыскания, тем ниже процент вознаграждения судебного исполнителя. Поэтому говорить о заинтересованности в искусственном увеличении долга некорректно.



Важно и то, что у ЧСИ нет каких-либо дополнительных сборов. Есть только фактические расходы, связанные с исполнением: оценка имущества, его хранение и перевозка, организация реализации, оплата услуг переводчиков, специалистов и других привлеченных лиц. Все такие расходы должны быть документально подтверждены и строго регламентированы законом. Сам ЧСИ не вправе получать с них дополнительную оплату.



Более того, статья 144 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» прямо предусматривает лишение лицензии за завышение оплаты деятельности частного судебного исполнителя. Поэтому действующая система достаточно жестко тарифицирована и не предусматривает возможности произвольно увеличивать сумму долга или собственное вознаграждение.



— Тогда от чего в реальности зависит доход частного судебного исполнителя и насколько высокими эти доходы можно назвать?

— Доход частного судебного исполнителя напрямую зависит только от фактического исполнения исполнительных документов. Иными словами, если взыскание не произведено, оплаты за работу ЧСИ не получает. Размер оплаты строго регулируется законом и тарифами, утвержденными Министерством юстиции. При этом деятельность частных судебных исполнителей полностью самофинансируемая. Более 60% полученного дохода, как правило, уходит на обеспечение работы: аренду офиса, налоги, содержание конторы, заработную плату сотрудникам, оборудование и другие текущие расходы.



В обществе действительно существует мнение, что частные судебные исполнители зарабатывают очень много. Во многом оно сформировалось из-за того, что ранее нагрузка между ЧСИ распределялась неравномерно. У отдельных исполнителей могли находиться десятки тысяч производств, в том числе по взысканиям в пользу микрофинансовых и коллекторских организаций, тогда как у большинства — лишь несколько сотен дел. Соответственно, доходы тоже существенно различались. Для решения этой проблемы был введен механизм равномерного распределения исполнительных документов. С марта текущего года эти изменения уже вступили в силу, и постепенно нагрузка между ЧСИ выравнивается.



Если говорить в среднем, то после вычета расходов доход большинства частных судебных исполнителей нельзя назвать чрезмерно высоким — особенно с учетом высокой нагрузки, серьезной ответственности и постоянных затрат на обеспечение деятельности.



— Судебных исполнителей нередко называют «коллекторами с государственными полномочиями». Насколько, на Ваш взгляд, такое сравнение справедливо?



— Сравнение судебных исполнителей с коллекторами считаю некорректным. Коллекторы, как правило, работают через звонки, встречи, сообщения и уведомления. Их деятельность не имеет четкой правовой регламентации, ответственность прямо не закреплена в законе, а

а контроль со стороны государства ограничен, проверки проводятся только по жалобам должников, которые зачастую сложно доказать. В результате коллекторы нередко выходят за рамки допустимого, оказывают давление, беспокоят родственников должника, а иногда даже представляются судебными исполнителями. Это, в свою очередь, формирует негативное отношение и недоверие со стороны общества.



Судебные исполнители работают в совершенно иных условиях. Их деятельность строго регулируется законом и подзаконными актами, предусмотрен судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль. Кроме того, установлена ответственность вплоть до лишения лицензии. Поэтому деятельность судебных исполнителей четко регламентирована и есть механизмы ответственности. Сравнивать их с коллекторами неправильно, поскольку судебные исполнители обеспечивают исполнение судебных решений исключительно в рамках закона.



— Предприниматели и граждане нередко жалуются на действия судебных исполнителей. Как часто такие жалобы подтверждаются и какая ответственность предусмотрена за нарушения?



— В 2025 году в отношении ЧСИ поступило около 14 тысяч жалоб. При этом обоснованными признаны лишь 6% из них — это 2079 жалоб. Если учитывать, что на исполнении находилось свыше 9,5 миллиона производств, доля жалоб составляет порядка 0,01%. Иными словами, более 99,9% производств исполняются без каких-либо жалоб. Для сравнения: в Российской Федерации, где действует государственная военизированная служба исполнения, на каждую тысячу производств приходится около 27 жалоб. В Казахстане этот показатель составляет порядка 1,5 жалобы на тысячу производств, то есть количество жалоб у нас в десятки раз ниже.



Вместе с тем любые подтвержденные нарушения не остаются без реагирования. За прошлый год ЧСИ 2585 раз привлекались к дисциплинарной ответственности. В отношении 38 ЧСИ принято решение об исключении из членства палаты с направлением представления о лишении лицензии. Такая мера применяется в случаях действительно грубых нарушений. В целом за период с 2022 по 2025 год дисциплинарными комиссиями около 100 ЧСИ были исключены из палаты с направлением представлений о лишении лицензии. Это показывает, что приоритетом является не защита отдельных исполнителей, а законное и эффективное функционирование всей системы исполнения. При этом важно понимать, что в исполнительном производстве всегда есть две стороны, и недовольство может исходить как от должников, так и от взыскателей. Подобные конфликтные ситуации существуют во всех странах независимо от модели системы исполнения.



— Помимо критики методов работы судебных исполнителей, в обществе появлялись и петиции с требованием ликвидировать институт ЧСИ. С чем, на Ваш взгляд, связано такое отношение — с недостаточной информированностью граждан или с реальными проблемами системы?



— Петиции подобного рода, как правило, инициируются должниками по алиментам, имеющими значительные задолженности. Поскольку частные судебные исполнители обязаны применять меры принудительного исполнения в пользу детей, именно эта категория чаще всего выражает недовольство и выступает с подобными инициативами. Безусловно, нарушения со стороны отдельных ЧСИ возможны, однако они не остаются без последствий. Законодательством предусмотрены меры ответственности — от приостановления деятельности до лишения лицензии.



Следует прямо отметить: частные судебные исполнители не «мешают простым людям», а воздействуют на лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств — прежде всего на неплательщиков алиментов, должников, игнорирующих судебные решения, и тех, кто сознательно избегает исполнения требований закона. Именно потому, что институт ЧСИ обеспечивает реальное исполнение судебных актов и исключает возможность безнаказанного уклонения от обязательств, он нередко вызывает сопротивление со стороны тех, чьи интересы этим затрагиваются.



История показывает, что в период, когда исполнением занимались исключительно государственные судебные исполнители, жалобы чаще поступали именно от взыскателей, поскольку судебные решения нередко оставались неисполненными. Сегодня ситуация изменилась: ЧСИ обеспечивают реальное исполнение судебных актов и способствуют восстановлению нарушенных прав граждан. При этом в настоящее время система исполнительного производства в значительной степени автоматизирована. Усилены механизмы цифрового контроля за действиями ЧСИ, внедрены инструменты проактивного мониторинга и онлайн-сервисы для сторон исполнительного производства.

Кроме того, граждане могут отслеживать ход производства онлайн, получать документы, направлять обращения ЧСИ, а также обращаться через call-центр, WhatsApp-бот и региональные палаты.

— Алиментные дела — одна из самых чувствительных тем в исполнительном производстве. Чем работа с такими должниками отличается от обычного взыскания долгов и какие инструменты используются, чтобы обеспечить выплаты детям?



— Алиментные обязательства имеют особый характер, поскольку устанавливаются в пользу детей и действуют до достижения ими совершеннолетия. Поэтому исполнительные документы по алиментам находятся на исполнении длительное время — фактически до совершеннолетия ребенка.

Если должник трудоустроен, исполнительный документ направляется по месту работы для удержания части заработной платы и перечисления средств на содержание детей. В таких случаях, как правило, не применяются меры ареста имущества или счетов, пока выплаты производятся регулярно.

Принудительные меры начинают применяться при образовании задолженности свыше трех месяцев, а также если должник уклоняется от трудоустройства либо объявлен в розыск. В таких случаях могут ограничиваться отдельные права должника, включая выезд за границу.



По состоянию на 1 января 2026 года на исполнении у ЧСИ находится 295 тысяч алиментных производств. Из них около 258 тысяч относятся к категории периодического взыскания: по большинству удержания производятся из заработной платы либо выплаты осуществляются самостоятельно.

При этом около 12,7 тысячи производств относятся к проблемным, где выплаты фактически не производятся. Общая сумма задолженности по ним составляет порядка 18 млрд тенге.

За 2025 год частными судебными исполнителями взыскано 14,3 млрд тенге задолженности по алиментам, не считая текущих ежемесячных платежей. В среднем по стране ежемесячно взыскивается около 1,2 млрд тенге долгов по алиментам. В подавляющем большинстве случаев должниками по алиментам являются мужчины — около 97%. Женщины составляют примерно 3%, или около 7,6 тысячи случаев.

За прошлый год 4824 должника были привлечены к административной ответственности, а 380 человек — к уголовной ответственности за неуплату алиментов.



— Бывают случаи, когда судебный исполнитель приходит к должнику и вынужден изымать имущество из дома, где живут дети. Есть ли у исполнителей возможность учитывать, что в таких ситуациях речь идет о несовершеннолетних и социально уязвимых людях?



— Судебный исполнитель действует строго в рамках закона и обязан исполнять требования исполнительного документа, поскольку речь идет о восстановлении нарушенных прав взыскателя, который также может содержать детей или находиться в непростой жизненной ситуации. Вместе с тем исполнение не означает произвольное выселение или необоснованное лишение имущества — все процедуры осуществляются строго в установленном законом порядке. Законодательством предусмотрены дополнительные гарантии для социально уязвимых категорий граждан, в том числе семей с несовершеннолетними детьми. В частности, по таким исполнительным производствам не допускается выселение в отопительный сезон.



Кроме того, выселение должников, имеющих несовершеннолетних детей, осуществляется с участием уполномоченных органов, представителей органов опеки и попечительства, а также полиции. Это необходимо для соблюдения прав и обеспечения безопасности всех участников процесса.



Также совместно с депутатами Мажилиса инициированы законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав должников. В частности, предлагается установить обязанность судебных исполнителей уведомлять должников о предстоящем выселении не менее чем за 10 дней, чтобы у людей было время подготовиться и решить вопрос с проживанием.



Таким образом, система исполнения строится на необходимости соблюдения баланса: с одной стороны обеспечивается защита прав взыскателя, с другой — учитываются права, жизненные обстоятельства и социальная уязвимость должника и членов его семьи.



— Насколько вообще масштабна проблема долгов в Казахстане? Сколько сегодня исполнительных производств и должников, в том числе по алиментам?



— Общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении ЧСИ за 2025 год, составило 9,6 миллиона. При этом количество самих должников меньше, поскольку один человек может иметь сразу несколько задолженностей — например, по кредитам, штрафам или алиментам. По состоянию на 1 января 2026 года количество алиментных производств составляет 295 тысяч.



— Если говорить о результатах работы системы в целом: сколько средств удалось взыскать по стране за прошлый год и какие категории долгов составили основную часть взысканий?



— За 2025 год сумма взысканий по исполненным производствам составила 444 млрд тенге. Из них в доход государства взыскано 22,5 млрд тенге, в пользу бизнеса — 331,5 млрд тенге, в пользу физических лиц — 65,6 млрд тенге, включая 14,3 млрд тенге задолженности по алиментам.



