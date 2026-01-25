РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:31, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Алиментный долг в Жамбылской области превысил 4,4 млрд тенге

    Несмотря на то, что большинство родителей исполняют свои обязательства, сотни дел остаются проблемными, а часть должников привлекается к ответственности вплоть до ареста и приговоров суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Жамбылской области зарегистрировано 16 515 исполнительных производств по взысканию алиментов. Общая сумма задолженности по ним составляет 4,407 млрд тенге.

    По данным департамента юстиции, в большинстве случаев алиментные обязательства исполняются своевременно. Однако 225 человек полностью уклоняются от выплат, накопив долг в размере 244,8 млн тенге.

    В 2025 году в отношении трех злостных неплательщиков судами были вынесены обвинительные приговоры. Еще 207 должников привлечены к административной ответственности. Так, 89 из них подвергнуты административному аресту, а 118 – оштрафованы.

    Чтобы помочь должникам рассчитаться с накопившимися обязательствами, в регионе делают ставку на их трудоустройство. В течение года было проведено 28 ярмарок вакансий, благодаря которым работу нашли 441 человек. Кроме того, в счет погашения алиментной задолженности семь объектов недвижимости, в том числе квартиры и доли в жилье, были переданы взыскателям на общую сумму почти 31 млн тенге.

    Ранее мы рассказывали о возможных путях решения проблемы неплательщиков алиментов.

    В Жамбылской области мать пятерых детей в течение семи лет не выплачивала алименты. Три миллиона тенге должен собственному ребенку алиментщик в ЗКО.

