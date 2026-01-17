Три миллиона тенге должен собственному ребенку алиментщик в ЗКО

В начале января судом района Байтерек Западно-Казахстанской области вынесено постановление о наложении ареста в отношении должника уклонившегося от уплаты алиментов. Должник с 2023 года не платил алименты, а задолженность составил 3 015 447 тенге.

Как сообщили в областной прокуратуре, в текущем году по факту уклонение от уплаты алиментов в отношении еще одного должника уголовное дело направлено в суд. По другому делу проводится досудебное расследование.

В прокуратуре также напомнили о наказании за неуплату алиментов.

Согласно статье 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей наказывается лишением свободы до двух лет.

В соответствии с частью 1 статьи 669 Кодекса об административных правонарушениях за уклонение от уплаты алиментов предусмотрено наказание в виде административного ареста до 5 суток или привлечение к общественным работам на срок до двадцати часов либо штраф в размере 5 МРП.

Ранее сообщалось, что более 280 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Актау.