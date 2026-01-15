Более 280 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Актау

Чтобы погасить задолженность, у должников изъяли одну квартиру и четыре автомобиля.

За сокрытие доходов и уклонение от исполнения родительских обязанностей к административной ответственности привлекли 52 человека. В отношении еще 19 должников зарегистрировали уголовные дела.

Кроме того, по актам прокурорского надзора в доход государства взыскали более 108 млн тенге. Как сообщается, в эту сумму вошли административные штрафы, государственные пошлины и налоговые задолженности.

Ранее алименты на 3,5 млрд тенге взыскали в Алматинской области.

Отметим, что алименты в Казахстане будут начислять на специальные счета.