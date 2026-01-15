РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Более 280 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Актау

    В пользу получателей алиментов взыскали свыше 174 млн тенге по инициативе прокуратуры Актау в 2025 году, передает агентство Kazinform.

    деньги, тенге, алименты
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Чтобы погасить задолженность, у должников изъяли одну квартиру и четыре автомобиля.

    За сокрытие доходов и уклонение от исполнения родительских обязанностей к административной ответственности привлекли 52 человека. В отношении еще 19 должников зарегистрировали уголовные дела.

    Кроме того, по актам прокурорского надзора в доход государства взыскали более 108 млн тенге. Как сообщается, в эту сумму вошли административные штрафы, государственные пошлины и налоговые задолженности.

    Ранее алименты на 3,5 млрд тенге взыскали в Алматинской области.

    Отметим, что алименты в Казахстане будут начислять на специальные счета.

    Теги:
    Казахстанцы Дети Актау Долги по алиментам Алименты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают