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    Жителя Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя при ребенке

    Жителя Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в присутствии несовершеннолетнего сына. Суд признал это ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и снизил размер штрафа с учетом смягчающих обстоятельств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жителя Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя при ребенке
    Фото: pexels

    Основанием для разбирательства стал случай в доме жителя Меркенского района. Мужчина распивал алкоголь в присутствии своего несовершеннолетнего сына. Правоохранительные органы сочли, что такое поведение оказывает на ребенка отрицательное влияние.

    В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП. Материалы дела поступили в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

    Свою вину отец полностью признал и оспаривать обстоятельства не стал. Суд также изучил объяснения сторон и другие материалы дела.

    Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП, или 43 250 теңге. Вместе с тем суд учел, что мужчина впервые привлекается к административной ответственности, положительно характеризуется, а отягчающих обстоятельств не установлено. В связи с этим размер взыскания был снижен на 30%.

    В итоге жителю района назначили штраф в размере 7 МРП — 30 275 теңге.

    Постановление суда пока не вступило в законную силу.

    Напомним, ранее центр по борьбе с дезинформацией опроверг сообщения об ужесточении ответственности родителей в РК.

    В Жамбылской области выявили 370 случаев незаконной продажи алкоголя.

    Регионы Казахстана Штрафы Суды Алкоголь Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор