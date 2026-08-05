Жителя Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя при ребенке

Жителя Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в присутствии несовершеннолетнего сына. Суд признал это ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и снизил размер штрафа с учетом смягчающих обстоятельств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основанием для разбирательства стал случай в доме жителя Меркенского района. Мужчина распивал алкоголь в присутствии своего несовершеннолетнего сына. Правоохранительные органы сочли, что такое поведение оказывает на ребенка отрицательное влияние.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП. Материалы дела поступили в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Свою вину отец полностью признал и оспаривать обстоятельства не стал. Суд также изучил объяснения сторон и другие материалы дела.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП, или 43 250 теңге. Вместе с тем суд учел, что мужчина впервые привлекается к административной ответственности, положительно характеризуется, а отягчающих обстоятельств не установлено. В связи с этим размер взыскания был снижен на 30%.

В итоге жителю района назначили штраф в размере 7 МРП — 30 275 теңге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее центр по борьбе с дезинформацией опроверг сообщения об ужесточении ответственности родителей в РК.

В Жамбылской области выявили 370 случаев незаконной продажи алкоголя.