Центр по борьбе с дезинформацией опроверг сообщения об ужесточении ответственности родителей в РК

— Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение сообщений, в которых утверждается, что в Республике Казахстан якобы ужесточается ответственность родителей «за формирование вредных привычек у детей». При этом в ряде публикаций даются собственные трактовки законодательства или субъективные оценки, представляемые как редакционная позиция, без опоры на правоприменительную практику и официальные разъяснения, — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что подобные искажения, как правило, используются для привлечения внимания к публикации, повышения охватов и вовлеченности аудитории, а также для навязывания собственной интерпретационной рамки, в которой правовые нормы подаются как репрессивные или избыточные. Кроме того, тревожные формулировки позволяют формировать ощущение неопределенности и недоверия к институтам государства, подменяя юридическую логику эмоциональными оценками.

Как разъясняет Комитет административной полиции МВД РК, законодательство действительно предусматривает ответственность по статье 127 КоАП РК за неисполнение родительских обязанностей. Однако такая ответственность не носит автоматического характера и устанавливается на основании совокупности факторов. К ним могут относиться систематическое злоупотребление алкоголем, отсутствие надлежащих условий для жизни и развития ребенка, поведение родителей, негативно влияющее на его психическое и нравственное состояние.

Отмечается, что каждый случай рассматривается индивидуально, а решение принимается исключительно судом с учетом всех обстоятельств. Центр по борьбе с дезинформацией призывает журналистов, блогеров и экспертов ответственно работать с правовыми нормами, запрашивать официальные комментарии уполномоченных органов и избегать упрощенных или тревожных интерпретаций, способных вводить граждан в заблуждение.

