В Жамбылской области выявили 370 случаев незаконной продажи алкоголя

Материалы в отношении 208 предпринимателей направили в суд, где решат вопрос о временном приостановлении их лицензий, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Департаменте полиции Жамбылской области рассказали, что по итогам первого полугодия число преступлений, совершенных жителями региона в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 7,5%. Стражи порядка связывают это с усилением профилактической работы и контроля за торговлей спиртными напитками.

За шесть месяцев к административной ответственности привлекли 3 048 человек. Речь идет о распитии алкоголя и появлении в нетрезвом виде в общественных местах.

Параллельно сотрудники полиции пресекли 370 фактов незаконной реализации спиртного. В каждом случае проверялись обстоятельства торговли, наличие разрешительных документов и соблюдение предпринимателями установленных ограничений.

Еще одним направлением стала работа с жителями, страдающими алкогольной зависимостью. С начала года на профилактический учет поставили 272 человека, а 27 жителей области по решению суда направили на принудительное лечение в специализированные медицинские учреждения.

Кроме того, во время профилактических мероприятий полицейские выявили 43 уголовных правонарушения. Среди них – незаконное хранение и употребление наркотиков, а также управление автомобилем в состоянии опьянения водителями, ранее лишенными прав.

В регионе продолжает расширяться проект «Село без алкоголя». Сейчас продажа спиртных напитков полностью прекращена в 56 населенных пунктах Жамбылской области. Отказ от торговли алкоголем жители и предприниматели принимают совместно, рассчитывая таким образом снизить число бытовых конфликтов и других правонарушений.

Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области 56 сел выбрали трезвый образ жизни.

