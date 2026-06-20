В Жамбылской области 56 сел выбрали трезвый образ жизни
В Жамбылской области 56 сельских населенных пунктов перешли на формат жизни без алкоголя, передает корреспондент агентства Kazinform.
Данная инициатива является частью масштабной профилактической работы правоохранительных органов, направленной на снижение уровня бытового насилия и преступности в регионе.
Недавно в регионе завершили ОПМ под названием «Село без алкоголя». Вместе с представителями госорганов сотрудники полиции выезжали в населенные пункты области, где общались с жителями, проверяли состоящих на учете граждан и торговые точки.
По словам полицейских, задача таких рейдов состоит не столько в выявлении нарушений, сколько в предупреждении новых конфликтов, бытовых скандалов и правонарушений, которые нередко происходят именно на почве алкоголя.
За четыре дня по месту жительства проверили 1676 человек, состоящих на профилактическом учете. Среди них 268 граждан, освобожденных условно-досрочно, 477 человек, злоупотребляющих спиртным, а также 173 семьи из группы риска.
Параллельно полицейские проверяли, не продают ли алкоголь с нарушением закона. В итоге было выявлено 13 таких фактов.
Всего за время рейдов пресекли 167 административных правонарушений. Больше всего нарушений касалось поведения в общественных местах. Зарегистрировано 145 случаев распития спиртного либо появления граждан в состоянии алкогольного опьянения.
В Жамбылской области от алкоголя отказались 56 сел. На данный момент наибольшее количество сел, выбравших трезвый образ жизни, сосредоточено в Кордайском районе и районе имени Т. Рыскулова. Полицейские намерены и дальше масштабировать эту практику по всему региону.
Ранее мы рассказывали, что в Казахстане добровольно отказались от алкоголя более 500 населенных пунктов.