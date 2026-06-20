В Жамбылской области 56 сел выбрали трезвый образ жизни

В Жамбылской области 56 сельских населенных пунктов перешли на формат жизни без алкоголя, передает корреспондент агентства Kazinform .

Данная инициатива является частью масштабной профилактической работы правоохранительных органов, направленной на снижение уровня бытового насилия и преступности в регионе.

Недавно в регионе завершили ОПМ под названием «Село без алкоголя». Вместе с представителями госорганов сотрудники полиции выезжали в населенные пункты области, где общались с жителями, проверяли состоящих на учете граждан и торговые точки.

По словам полицейских, задача таких рейдов состоит не столько в выявлении нарушений, сколько в предупреждении новых конфликтов, бытовых скандалов и правонарушений, которые нередко происходят именно на почве алкоголя.

За четыре дня по месту жительства проверили 1676 человек, состоящих на профилактическом учете. Среди них 268 граждан, освобожденных условно-досрочно, 477 человек, злоупотребляющих спиртным, а также 173 семьи из группы риска.

Параллельно полицейские проверяли, не продают ли алкоголь с нарушением закона. В итоге было выявлено 13 таких фактов.

Всего за время рейдов пресекли 167 административных правонарушений. Больше всего нарушений касалось поведения в общественных местах. Зарегистрировано 145 случаев распития спиртного либо появления граждан в состоянии алкогольного опьянения.

В Жамбылской области от алкоголя отказались 56 сел. На данный момент наибольшее количество сел, выбравших трезвый образ жизни, сосредоточено в Кордайском районе и районе имени Т. Рыскулова. Полицейские намерены и дальше масштабировать эту практику по всему региону.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане добровольно отказались от алкоголя более 500 населенных пунктов.