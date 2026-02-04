РУ
    Более 500 населенных пунктов в Казахстане добровольно отказались от алкоголя

    546 сел и поселков страны отказались от продажи и потребления алкогольной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    алкоголь
    Фото: рixabay.com

    Министерство внутренних дел провело масштабное профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений на улицах и в общественных местах. Работа проводилась совместно с государственными органами, общественными объединениями и волонтерами, с особым вниманием к адресной профилактике.

    В рамках проверки охвачено более девяти тысяч лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. С их стороны пресечено более 2,8 тысячи нарушений, а в отношении 850 правонарушителей судами установлены особые требования к поведению. Также проведено более 900 профилактических антиалкогольных акций.

    Параллельно развивается инициатива по формированию трезвых населенных пунктов. На сегодняшний день 546 населенных пунктов добровольно отказались от потребления и реализации алкогольной продукции. Этот проект направлен на укрепление общественного здоровья и снижение правонарушений в долгосрочной перспективе.

    — Наша общая задача — укрепление общественной безопасности, защита семьи и обеспечение принципа «Закон и порядок», — отметили в МВД.

    Ранее в Жамбылской области за год пресечены крупные каналы теневого оборота подакцизной продукции, а сумма штрафов по решениям судов превысила 123 миллиона тенге.

