    11:47, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жителя Шымкента лишили свободы из-за неуплаты алиментов

    Прокуратура Каратауского района города Шымкент принимает конкретные меры по обеспечению исполнения судебных актов о взыскании алиментов, передает агентство Kazinform. 

    Алименты на 300 млн тенге взыскали прокуроры в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

    Как сообщили в прокуратуре Шымкента, в текущем году по инициативе прокуратуры в отношении 38 должников зарегистрированы уголовные дела по статье 139 УК, которые направлены в суд, по делам вынесены судебные приговоры в отношении должников.

    Этот показатель составляет около 9% от всех уголовных дел, направленных в суд по стране в отношении лиц, не исполнивших обязанности по уплате алиментов.

    Согласно последнему приговору суда, должник, имевший задолженность по алиментам в размере 4 млн тенге, признан виновным по статье 139 УК и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

    Прокуратура района предупреждает, что за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей по статье 139 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2-х лет.

    Работа по данному направлению прокуратурой района будет продолжена в плановом порядке.

    Ранее прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра в Шымкенте.

    Теги:
    Дети Суды Шымкент Алименты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
