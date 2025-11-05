Жителя Шымкента лишили свободы из-за неуплаты алиментов

Как сообщили в прокуратуре Шымкента, в текущем году по инициативе прокуратуры в отношении 38 должников зарегистрированы уголовные дела по статье 139 УК, которые направлены в суд, по делам вынесены судебные приговоры в отношении должников.

Этот показатель составляет около 9% от всех уголовных дел, направленных в суд по стране в отношении лиц, не исполнивших обязанности по уплате алиментов.

Согласно последнему приговору суда, должник, имевший задолженность по алиментам в размере 4 млн тенге, признан виновным по статье 139 УК и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратура района предупреждает, что за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей по статье 139 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2-х лет.

Работа по данному направлению прокуратурой района будет продолжена в плановом порядке.

Ранее прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра в Шымкенте.