    16:30, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра

    В Шымкенте прокуратура добилась возобновления дела о взыскании алиментов, которое ранее было незаконно закрыто. Теперь средства на содержание воспитанницы детского центра будут выплачены в полном объеме, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру. 

    Алименты
    Фото: Kazinform

    Согласно решению суда, с 2015 года мать воспитанницы Детского центра оказания специальных социальных услуг №6  должна была выплачивать алименты в размере 1,1 миллиона тенге на ее содержание.

    Однако в марте 2025 года частный судебный исполнитель по обращению бывшего юриста центра незаконно прекратил исполнительное производство, вернув исполнительный лист без исполнения. Это привело к нарушению прав ребенка и оставило судебное решение без исполнения.

    По представлению прокуратуры исполнительное производство было возобновлено, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее мы писали о том, что два года ребенок не получал алименты из-за бездействия частного судоисполнителя в Шымкенте.  

    Напомним, в Шымкенте к ответственности привлечены более 160 частных судебных исполнителей.
    Большинство нарушений связано с делами о взыскании алиментов. 

    Также в Алматы за восемь месяцев текущего года алиментная задолженность погашена на 3,5 млрд тенге.  К уголовной ответственности по статье 139 УК РК («Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей») привлечены 50 злостных неплательщиков. 

    Диана Калманбаева
