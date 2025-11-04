Прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра

Согласно решению суда, с 2015 года мать воспитанницы Детского центра оказания специальных социальных услуг №6 должна была выплачивать алименты в размере 1,1 миллиона тенге на ее содержание.

Однако в марте 2025 года частный судебный исполнитель по обращению бывшего юриста центра незаконно прекратил исполнительное производство, вернув исполнительный лист без исполнения. Это привело к нарушению прав ребенка и оставило судебное решение без исполнения.

По представлению прокуратуры исполнительное производство было возобновлено, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали о том, что два года ребенок не получал алименты из-за бездействия частного судоисполнителя в Шымкенте.

Напомним, в Шымкенте к ответственности привлечены более 160 частных судебных исполнителей.

Большинство нарушений связано с делами о взыскании алиментов.

Также в Алматы за восемь месяцев текущего года алиментная задолженность погашена на 3,5 млрд тенге. К уголовной ответственности по статье 139 УК РК («Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей») привлечены 50 злостных неплательщиков.