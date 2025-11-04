Прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра
В Шымкенте прокуратура добилась возобновления дела о взыскании алиментов, которое ранее было незаконно закрыто. Теперь средства на содержание воспитанницы детского центра будут выплачены в полном объеме, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Согласно решению суда, с 2015 года мать воспитанницы Детского центра оказания специальных социальных услуг №6 должна была выплачивать алименты в размере 1,1 миллиона тенге на ее содержание.
Однако в марте 2025 года частный судебный исполнитель по обращению бывшего юриста центра незаконно прекратил исполнительное производство, вернув исполнительный лист без исполнения. Это привело к нарушению прав ребенка и оставило судебное решение без исполнения.
По представлению прокуратуры исполнительное производство было возобновлено, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее мы писали о том, что два года ребенок не получал алименты из-за бездействия частного судоисполнителя в Шымкенте.
Напомним, в Шымкенте к ответственности привлечены более 160 частных судебных исполнителей.
Большинство нарушений связано с делами о взыскании алиментов.
Также в Алматы за восемь месяцев текущего года алиментная задолженность погашена на 3,5 млрд тенге. К уголовной ответственности по статье 139 УК РК («Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей») привлечены 50 злостных неплательщиков.