Свыше 300 дел: частные судисполнители Шымкента нарушали закон

В Шымкенте обострилась ситуация с деятельностью частных судебных исполнителей (ЧСИ). За год зафиксировано 304 дисциплинарных взыскания в отношении 153 исполнителей, шестерых лишили лицензий.

По данным городского спецсуда по административным правонарушениям, за год предприниматели подали 74 административных иска против ЧСИ.

— В 28 случаях суд вынес решения: 11 исков были частично или полностью удовлетворены, в 17 — отказано. 39 дел возвращены из-за несоблюдения требований статьи 138 Административно-процессуального кодекса. Шесть дел завершились примирением сторон. По трем делам суд вынес частные определения, еще в одном случае было наложено денежное взыскание, — пояснила замдиректора городской Палаты предпринимателей Майя Исаева.

Чаще всего бизнес жалуется на:

коммерциализацию судебного исполнения;

превышение полномочий;

несвоевременное уведомление сторон;

наложение взысканий, превышающих сумму долга;

запрет на выезд при наличии обеспеченного залогом имущества;

низкий уровень профессионализма ЧСИ.

В апреле председатель Комитета принудительного исполнения Минюста РК лично посетил Шымкент, проведя встречу с ЧСИ и дав поручения по устранению нарушений.

— Сейчас мы ведем индивидуальную работу с каждым судебным исполнителем. В 2024 году ведомство рассмотрело около 25 тысяч обращений по вопросам исполнительного производства. Для сравнения: на государственных судебных исполнителей пришлось около тысячи дел, тогда как общее количество дел по городу превысило 650 тысяч, — сообщил заместитель руководителя городского департамента юстиции Меиржан Исабеков.

Прокуроры заявили о вмешательстве в 2 тысячах случаев, отменив с начала года 281 административное производство и сэкономив предпринимателям 21 млн тенге штрафов. К ответственности привлечены 14 должностных лиц, в том числе два — дисциплинарно.

— Мы также отстояли права 50 инвесторов по восьми ключевым вопросам. Совместная работа с Палатой предпринимателей и госорганами помогает стабилизировать инвестиционный климат в городе, — отметил начальник управления городской прокуратуры Бакытжан Байгозиев.

На вопрос о запрете выезда предпринимателей за границу при наличии залогового имущества, покрывающего сумму долга, заместитель руководителя Региональной палаты частных судебных исполнителей Асем Есимова пояснила: порядок принудительного исполнения судебных решений чётко регламентирован законодательством об исполнительном производстве.

— Власти обещают ежеквартальные встречи с исполнителями и усиление надзора. Предприниматели требуют прозрачности: «Пока ЧСИ воспринимают должников как источник дохода, а не как участников процесса, проблема не исчезнет», — резюмировали представители бизнес-сообщества.

Отметим, Министерство финансов планирует объединить информационные системы в единую, удобную платформу — цифровой сервис «Единый личный кабинет предпринимателя».