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    18:05, 05 Май 2025 | GMT +5

    Свыше 300 дел: частные судисполнители Шымкента нарушали закон

    Данные, озвученные в Палате предпринимателей, вскрыли проблемы в сфере принудительного исполнения судебных решений, которые угрожают правам бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько стоят услуги частного судебного исполнителя в Казахстане
    Фото: Kazinform; facebook.com/zhso.kz; Freepik

    В Шымкенте обострилась ситуация с деятельностью частных судебных исполнителей (ЧСИ). За год зафиксировано 304 дисциплинарных взыскания в отношении 153 исполнителей, шестерых лишили лицензий.

    По данным городского спецсуда по административным правонарушениям, за год предприниматели подали 74 административных иска против ЧСИ.

    — В 28 случаях суд вынес решения: 11 исков были частично или полностью удовлетворены, в 17 — отказано. 39 дел возвращены из-за несоблюдения требований статьи 138 Административно-процессуального кодекса. Шесть дел завершились примирением сторон. По трем делам суд вынес частные определения, еще в одном случае было наложено денежное взыскание, — пояснила замдиректора городской Палаты предпринимателей Майя Исаева.

    Чаще всего бизнес жалуется на:

    • коммерциализацию судебного исполнения;
    • превышение полномочий;
    • несвоевременное уведомление сторон;
    • наложение взысканий, превышающих сумму долга;
    • запрет на выезд при наличии обеспеченного залогом имущества;
    • низкий уровень профессионализма ЧСИ.

    В апреле председатель Комитета принудительного исполнения Минюста РК лично посетил Шымкент, проведя встречу с ЧСИ и дав поручения по устранению нарушений.

    — Сейчас мы ведем индивидуальную работу с каждым судебным исполнителем. В 2024 году ведомство рассмотрело около 25 тысяч обращений по вопросам исполнительного производства. Для сравнения: на государственных судебных исполнителей пришлось около тысячи дел, тогда как общее количество дел по городу превысило 650 тысяч, — сообщил заместитель руководителя городского департамента юстиции Меиржан Исабеков.

    Прокуроры заявили о вмешательстве в 2 тысячах случаев, отменив с начала года 281 административное производство и сэкономив предпринимателям 21 млн тенге штрафов. К ответственности привлечены 14 должностных лиц, в том числе два — дисциплинарно.

    — Мы также отстояли права 50 инвесторов по восьми ключевым вопросам. Совместная работа с Палатой предпринимателей и госорганами помогает стабилизировать инвестиционный климат в городе, — отметил начальник управления городской прокуратуры Бакытжан Байгозиев.

    На вопрос о запрете выезда предпринимателей за границу при наличии залогового имущества, покрывающего сумму долга, заместитель руководителя Региональной палаты частных судебных исполнителей Асем Есимова пояснила: порядок принудительного исполнения судебных решений чётко регламентирован законодательством об исполнительном производстве.

    — Власти обещают ежеквартальные встречи с исполнителями и усиление надзора. Предприниматели требуют прозрачности: «Пока ЧСИ воспринимают должников как источник дохода, а не как участников процесса, проблема не исчезнет», — резюмировали представители бизнес-сообщества.

    Отметим, Министерство финансов планирует объединить информационные системы в единую, удобную платформу — цифровой сервис «Единый личный кабинет предпринимателя».

    Теги:
    Бизнес Шымкент Предпринимательство и власть
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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