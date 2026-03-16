Жителя Карагандинской области оштрафовали за незаконный опрос в день референдума

О соблюдении законности в день голосования на республиканском референдуме по состоянию на 17:00 рассказал начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов на брифинге в СЦК.

— Сегодня в Карагандинской области один гражданин на онлайн-платформе провёл незаконный опрос общественного мнения и агитацию. Он их удалил и признал вину. В этой связи на него наложены штрафы в сокращённом порядке, — сообщил Караманов.

Также в надзорном органе напомнили казахстанцам о запрете публикации фотографий бюллетеней в день голосования.

— Обращаю внимание, что органы прокуратуры фиксируют аналогичные случаи, в том числе при выкладывании на онлайн-платформу фотографий бюллетеней. При подтверждении наличия в этих действиях состава правонарушений будут приняты предусмотренные законным меры, — отметил он.

В целом к этому часу обращения, связанные с референдумом, в органы прокуратуры и суды не поступали. Генеральная прокуратура и прокуратуры всех регионов продолжают обеспечивать законность проведения республиканского референдума.

Ранее сообщалось, что накануне референдума, 14 марта, Генеральная прокуратура выявила два незаконных опроса общественного мнения и два факта агитации.

Напомним, к 18:00 70,98% казахстанцев проголосовали на референдуме по новой Конституции.

Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.



