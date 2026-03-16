РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 15 Март 2026 | GMT +5

    Жителя Карагандинской области оштрафовали за незаконный опрос в день референдума

    В Генеральной прокуратуре выявили один случай незаконного опроса и агитации на онлайн-площадках в день проведения референдума по новой Конституции. При этом обращений о нарушениях проведения голосования в надзорный орган и суды не поступало, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратура
    Фото: Генпрокуратура

    О соблюдении законности в день голосования на республиканском референдуме по состоянию на 17:00 рассказал начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов на брифинге в СЦК.

    — Сегодня в Карагандинской области один гражданин на онлайн-платформе провёл незаконный опрос общественного мнения и агитацию. Он их удалил и признал вину. В этой связи на него наложены штрафы в сокращённом порядке, — сообщил Караманов.

    Также в надзорном органе напомнили казахстанцам о запрете публикации фотографий бюллетеней в день голосования.

    — Обращаю внимание, что органы прокуратуры фиксируют аналогичные случаи, в том числе при выкладывании на онлайн-платформу фотографий бюллетеней. При подтверждении наличия в этих действиях состава правонарушений будут приняты предусмотренные законным меры, — отметил он.

    В целом к этому часу обращения, связанные с референдумом, в органы прокуратуры и суды не поступали. Генеральная прокуратура и прокуратуры всех регионов продолжают обеспечивать законность проведения республиканского референдума.

    Ранее сообщалось, что накануне референдума, 14 марта, Генеральная прокуратура выявила два незаконных опроса общественного мнения и два факта агитации. 

    Напомним, к 18:00 70,98% казахстанцев проголосовали на референдуме по новой Конституции.

    Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений. 

    Теги:
    Генпрокуратура Штрафы Конституционная реформа Референдум-2026
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают